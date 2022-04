Toimitusjohtaja Juha Haapasaari jätti vaatefirma Tamsilkin – Kommentoi somessa: ”Häpeäkseni täytyy tunnustaa, etten pitänyt päivääkään isyyslomaa”

Kangasalla vaatteita luonnonmateriaaleista valmistavan Tamsilkin toimitusjohtaja vaihtuu. Juha Haapasaari jätti tehtävänsä maaliskuun lopussa ja ehti olla tehtävässä noin vuoden.

Aamulehti

Tamsilkin toimitusjohtaja vaihtuu. Yrityksen toimitusjohtajana viime keväästä toiminut Juha Haapasaari jätti tehtävänsä 29. maaliskuuta.

Aamulehti tavoitti Haapasaaren, joka ei halunnut kommentoida asiaa. Hän kuitenkin kertoi aikaisemmin viikolla sosiaalisen median kanava LinkedInissä, että yrityksen vauhtia kuvaa hyvin johtoryhmässä tammikuussa käyty keskustelu.

”Porukalla ihmeteltiin, että kuinka monta vuotta siitä viime vuoden alusta jo on? Niin paljon tapahtui”, Haapasaari kirjoittaa.

Haapasaari kertoo, että vauhdin keskellä kuitenkin se tärkein, eli omat lapset meinasivat unohtua.

”Häpeäkseni täytyy tunnustaa, etten pitänyt meidän numero kolmosen syntymän jälkeen päivääkään isyyslomaa. Onneksi hän on vasta vuosi ja kaksi kuukautta, joten on mahdollista vielä paikata virhe”, Haapasaari kirjoittaa.

Näin Aamulehti kirjoitti Tamsilkin toimitusjohtajan vaihtumisesta vuosi sitten:

Lue lisää: Kangasalla toimii suomalaisen vaateteollisuuden "outolintu" – Nyt vauhdilla kasvavan yrityksen toimitusjohtaja vaihtuu ja hallitukseen nousee Paola Suhonen

Toimitusjohtajan tehtävää hoitaa tällä hetkellä Tamsilkin johtoryhmän jäsenenä parin vuoden ajan toiminut Piia Nikka. Uuden toimitusjohtajan haku käynnistynee kevään aikana.

Nikka kertoo, että Haapasaaren päätös jättää tehtävänsä Tamsilkin toimitusjohtaja on ymmärrettävä, sillä viimeiseen vuoden aikana Tamsilk on viety läpi isoja projekteja ja sekä muutettuja prosesseja. Näitä ovat olleet esimerkiksi uudistettu varastojärjestelmä sekä verkkokauppa ja laajennettu tehtaanmyymälä.

”Kun hirveällä innolla ja vauhdilla tehdään, muita elämän osa-alueita saattaa joutua supistamaan. Olen ymmärtänyt, että Haapasaarella on perhekeskeisenä ihmisenä sellaisia arvoja, joita ei voi jossain vaiheessa enää ohittaa. ”

Kiinnostunut tehtävästä

Nikka kertoo olevansa kiinnostunut toimitusjohtajan tehtävästä, joka ei juurikaan poikkea siitä, mitä hän on kahden viime vuoden aikana Tamsilkissä tehnyt.

”Tämä ei ole ollut suuri muutos työnkuvassani. Johtoryhmässäkin vain penkin paikka on muuttunut. Täysin samaa työtä tässä teen tälläkin hetkellä.”

Nikka sanoo, että on pystynyt tekemään asioita sujuvasti oman työn jatkona.

”Mukavaa on, että kysessä on vt-pesti, joten tämä on henkisesti hieman helpompaa kuin, että olisi hypännyt suoraan suuriin saappaisiin.”

Nikka kertoo, että Tamsilkin tulevat kuukaudet jatkuvat kiireisinä. Hän kertoo, että erityispanostus on nyt markkinoinnissa.

”Joka puolella tapahtuu jatkuvasti ja isoja harppauksia tulee. Yksi iso askel on kesällä käynnistyvä myyntikonttikiertue. Kyseessä on merikontti, jota rakennetaan parhaillaan liikuteltavaksi myymäläksi.”