Vuokrat nousivat eniten Turun lisäksi Tampereella vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna

Vuokrien nousu hyytyi alkuvuonna koko maassa. Pääkaupunkiseudun vuokrissa oli Tilastokeskuksen mukaan historiallista laskua.

Vapaarahoitteisten asuntojen vuokrien nousu hidastui tammi–maaliskuussa koko maassa, kertoi Tilastokeskus torstaina. Vuokrat nousivat vuoden takaisesta pääkaupunkiseudulla 0,2 prosenttia ja muualla Suomessa 0,7 prosenttia.

Kun pääkaupunkiseudun vapaarahoitteisten asuntojen vuokria verrataan edelliseen vuosineljännekseen, laskivat vuokrat Tilastokeskuksen mukaan jo toista neljännestä peräkkäin.

”Vapaarahoitteiset vuokrat eivät ole pääkaupunkiseudulla laskeneet aiempina vuosina, joten muutos on tietyssä mielessä jopa historiallinen. Asuntojen tarjonta on lisääntynyt selvästi viime vuoden lopulla sekä alkuvuoden aikana, ja tämä muutos on kääntänyt vuokrat laskuun”, sanoo Tilastokeskuksen yliaktuaari Martti Korhonen tiedotteessa.

Loka–joulukuuhun verrattuna vuokrat laskivat pääkaupunkiseudulla 0,3 prosenttia ja Helsingissä 0,2 prosenttia. Vuokrien lasku kiihtyi alkuvuonna, sillä viime vuoden viimeisellä neljänneksellä pudotus oli molemmissa 0,1 prosenttia.

Korhosen mukaan tarjonnan kasvua selittävät muun muassa lisääntynyt etäopiskelu, ulkomaisten opiskelijoiden kato ja Airbnb-asuntojen siirtyminen pitkäaikaiseen vuokraukseen matkailun vähenemisen takia. Lisäksi vilkas rakentaminen vaikuttaa asiaan.

Viime vuoden viimeisellä neljänneksellä vuosinousu oli pääkaupunkiseudulla 0,6 prosenttia ja muualla Suomessa 0,8 prosenttia.

Vuokraturva ennakoi nousua

Vuokraturva arvioi, että vuokra-asuntojen kysynnän kasvu ja yleinen inflaatio saattavat kuitenkin kesän ja syksyn aikana nostaa vuokria selvästi vauhdikkaammin.Saatetaan siis olla selkeässä taitekohdassa, arvioi Vuokraturvan hallituksen puheenjohtaja Timo Metsola tiedotteessa.

Vuoden takaiseen verrattuna vuokrat nousivat eniten Turussa, 1,4 prosenttia ja Tampereella, 1,1 prosenttia. Pienintä nousu oli Helsingissä, 0,2 prosenttia. Mikkelissä vuokrat pysyivät ennallaan ja Jyväskylässä ne laskivat 0,4 prosenttia.