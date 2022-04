Tamperelaiselle Modulightille miljoonatilaus Yhdysvalloista: ”Hyvä esimerkki siitä, miten syvällistä yhteistyötä teemme”

Tilaus on suuruudeltaan noin 3,6 miljoonaa euroa.

Tamperelainen biolääketieteen yritys Modulight kertoo saaneensa 3,9 miljoonan dollarin eli noin 3,6 miljoonan euron tilauksen Yhdysvalloista.

Yhtiö kertoo asiasta tiedotteessa keskiviikkoaamuna.

Tilauksen tehnyt yhtiö on erikoistunut neurologiaan, ja tilaus liittyy diagnostiikka-alan sovellukseen.

”Modulight on aiemmin toimittanut samaa teknologiaa jo toisille asiakkaille käytettäväksi aivosyövän hoitoon. Asiakas on yksityinen yhdysvaltalainen yritys”, Modulight toteaa tiedotteessaan.

Tamperelaisyhtiön tuotteet toimitetaan asiakkaalle tämän vuoden ja ensi vuoden alun aikana.

”Tilaus on hyvä esimerkki siitä, miten syvällistä yhteistyötä Modulight tekee asiakkaidensa kanssa heidän tuotekehitysprojekteissaan. Aiemmassa vaiheessa räätälöimme tuotteemme asiakkaan sovelluksen vaatimusten mukaisesti, ja nyt he ovat etenemässä seuraavaan vaiheeseen polulla, jonka lopullinen tavoite on sovelluksen kaupallistaminen”, toimitusjohtaja Seppo Orsila sanoo tiedotteessa.

Modulight julkaisee alkuvuoden tuloksensa huhtikuun lopussa.