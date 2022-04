Tamperelainen M-Files keräsi yhden Suomen suurimmista sijoituspoteista – startup-firmoilla ennätysvuosi, tässä ovat suurimmat sijoitukset

Ulkomaiset ja kotimaiset sijoittajat sijoittivat suomalaisiin startup-yrityksiin viime vuonna yhteensä 1,2 miljardin euron verran. Neljänneksi eniten sijoitusrahoja keräsi tamperelaislähtöinen M-Files.

M-Filesin perustaja ja toimitusjohtaja Antti Nivalan mukaan M-Filesin sijoitus on merkki suomalaisten startup-sijoitusten kannalta.

Suomalaiset startup-yritykset keräsivät viime vuonna ennätyksellisen 1,2 miljardin euron rahoituspotin. Toissa vuonna suomalaiset startup-yritykset keräsivät yhteensä 921 miljoonan euron potin.

Asia käy ilmi Pääomasijoittajat ry:n tuoreista tiedoista.

Viime vuonna neljänneksi eniten sijoituksia sai tamperelainen älykkään tiedonhallinnan ohjelmistoyhtiö M-Files oy 67 miljoonan euron pääomarahoituksellaan.

Yhtiön perustaja ja toimitusjohtaja Antti Nivalan mukaan rahoitus toi M-Filesille lisää joustavuutta.

”Koronaepävarmuuden jälkeen tuntui viisaalta varmistaa, että olemme valmiita kaikenlaisiin haasteisiin.”

Nivalan mukaan jättipotti on suunnattu yhtiön kasvun jatkamiseen. Vuosi sitten hän kertoi, että suunnitelma pitää sisällään muun muassa uusien työntekijöiden palkkaamisen Tampereella ja muualla sekä tuotekehitykseen, markkinointiin, myyntiin ja konsultointiin satsaamisen.

”Olemme pysyneet hyvin kasvusuunnitelmamme tiellä. Henkilöstömäärämme on esimerkiksi noussut yli sadalla hengellä. Tampereellakin on palkattu yli viisikymmentä uutta työntekijää. Liikevaihdossamme puolestaan lähestymme 100 miljoonaa. Vuosi on siis ollut hyvä sekä liiketoiminnan että kasvun kannalta”, toimitusjohtaja toteaa.

Hänen mukaansa M-Filesin saama rahoitus kertoo hyvää Suomen startupien tilanteesta.

”Suomi on mennyt todella paljon eteenpäin startup-rahoitusten osalta, kun näinkin suuri rahoitus on vasta viidentenätoista listalla”, Nivala iloitsee.

Suurin osa startup-sijoituksista ulkomailta

Viime vuoden tapaan suurin sijoittajaryhmä oli pääomasijoittajat, jotka sijoittivat suomalaisiin startupeihin yhteensä 743 miljoonaa euroa. Tästä summasta 190 miljoonaa euroa tuli kotimaisilta pääomasijoittajilta ja 553 miljoonaa euroa ulkomaisilta pääomasijoittajilta.

Pääomasijoituksen sai yhteensä 182 suomalaista startupia.

Myös muiden sijoittajien ryhmässä leijonaosa varoista tuli ulkomailta. Muun muassa ulkomaiset yritykset ja kansainväliset varakkaat yksityishenkilöt sijoittivat suomalaisiin startupeihin yhteensä 302 miljoonaa euroa.

Muut kotimaiset sijoittajaryhmät liikkuivat noin 50 miljoonan tuntumassa: suomalaiset enkelisijoittajat sijoittivat 52 miljoonaa, suomalainen joukkorahoitus 50 miljoonaa ja muut suomalaiset tahot, kuten yritykset ja yksityishenkilöt, 50 miljoonaa.

Vuoden 2021 suurimmat sijoituskierrokset keräsivät Wolt, Aiven ja Oura. Nämä yritykset ovat kaikki nykyisin yksisarvisten eli yli miljardin dollarin arvoisten startup-yritysten joukossa.

”Ulkomaisten sijoittajien osuus startupien saamasta kokonaispotista kasvoi jo 71 prosenttiin. Ulkomaisia sijoituksia tehtiin Suomeen yhteensä 855 miljoonalla eurolla vuonna 2021”, toteaa Pääomasijoittajat ry:n toimitusjohtaja Pia Santavirta tiedotteessa.

Mitkä? Suomen suurimmat startup-sijoitukset Pääomasijoittajat ry on listannut suurimmat sijoitukset suomalaisiin startup-yrityksiin vuodesta 2013 alkaen: 1. Relex Solutions, 500 miljoonaa (2022) 2. Wolt, 440 miljoonaa (2021) 3. HMD Global, 195 miljoonaa (2020) 4. Relex Solutions, 175 miljoonaa (2019) 5. Iceye oy, 120 miljoonaa (2022) 6. Wolt, 110 miljoonaa (2019) 7. Wolt, 100 miljoonaa (2020) 8. Supercell, 98 miljoonaa (2013) 9. MariaDB, 92 miljoonaa (2022) 10. HMD Global, 86 miljoonaa (2018) 11. Swappie, 85 miljoonaa (2022) 12. Aiven oy, 84 miljoonaa (2021) 13. Oura Health, 83 miljoonaa (2021) 14. Iceye oy, 74 miljoonaa (2020) 15. M-Files oy, 67 miljoonaa (2021)

Oikaisu 21.4.2022 kello 11.13: M-Files sai viime vuonna neljänneksi eniten sijoituksia, ei viidenneksitoista eniten. Täsmennetty faktaan, että siinä sijoitusmäärät on laskettu vuodesta 2013 alkaen.