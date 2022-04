Lähes jokainen pääsee töihin suoraan koulun penkiltä: näin ravintola-ala mullistui korona-aikana – Tampereella alkoi uudenlainen pikakoulutus

Koronatilanne sai lukuisat ravintola-alan työntekijät vaihtamaan alaa. Jatkuvat ravintoloihin kohdistuneet sulkutoimet vaikuttivat merkittävästi myös alalle opiskelemaan hakeutuvien määrää. Esimerkiksi Tampereen aikuiskoulutuskeskuksessa hakijamäärät putosivat noin puolella. Nyt tilanne on kuitenkin muuttumassa.

Aamulehti

Ravintola-ala on elpynyt kevään aikana nopeasti korona-ajasta. Paikoin asiakasmäärät ovat olleet ravintoloissa jopa korkeampia kuin pandemiaa edeltävänä aikana.

Tilanne on kuitenkin haastava, sillä korona-aika sai monen alalla työskennelleen siirtymään muihin töihin. Matkailu- ja ravintola-alan etujärjestön Maran toimitusjohtaja Timo Lappi arvioi Aamulehdelle helmikuussa, että alalta on poistunut korona-aikana ainakin 10 000 työntekijää, mutta määrä voi olla myös huomattavasti korkeampi.

Vastaava ilmiö on näkynyt myös Tampereen aikuiskoulutuskeskuksen (TAKK) matkailu- ja ravintola-alan koulutuksissa. Kouluttaja-koulutussuunnittelija Tapio Määttänen kertoo, että hakijamäärät putosivat noin 50 prosenttia kaksi vuotta sitten. Hakijamäärän laskuun vaikutti ravintola-alan ympärillä vellonut negatiivinen uutisointi.

Nyt tilanne on kuitenkin muuttumassa.

Tarvitaan nopeasti

Pian sen jälkeen, kun ravintoloiden sulku- ja rajoitustoimista luovuttiin, opiskelijoita on Tapio Määttäsen mukaan hakeutunut koulutuksiin huomattavasti enemmän. Tällä hetkellä koronaa edeltävistä hakijamääristä ollaan jäljessä enää noin 20 prosenttia.

Määttänen pitää muutosta tärkeänä, sillä tällä hetkellä ravintola-alalla ollaan tilanteessa, jossa uusia opiskelijoita ja työntekijöitä tarvitaan nopeasti.

”Esimerkiksi Helsingissä on ravintoloita, jotka ovat joutuneet sulkemaan ovensa ainakin osittain työvoimapulan takia. Tiedossa on, että myös Tampereella on joissakin ravintoloissa jouduttu supistamaan aukioloaikoja, kun työntekijöitä ei ole saatavilla.”

Miia Huhtamäki opiskelee Tampereen aikuiskoulutuskeskuksessa ravintolan asiakaspalvelun ammattitutkintoa. Vuoden kestävä koulutus alkoi pääsiäisviikolla. Jo toisena päivänä Huhtamäki pääsi harjoittelemaan pöydän kattamista.

Kaikki työllistyvät

TAKKissa alan opintoja suorittaa tällä hetkellä noin 160 opiskelijaa eri mittaisissa koulutuksissa. Noin joka neljännes heistä suorittaa tutkintoa oppisopimus­koulutuksessa.

Määttänen sanoo, että alan tutkintoja suoritetaan yhä useammin yhteistyössä alan yritysten kanssa. Myös erilaiset oppimisen muodot, kuten monimuoto-opinnot ja lyhyemmät täsmäkoulutukset yhteistyössä yritysten kanssa, ovat kasvussa.

”Yritykset ovat olleet aina vahvasti mukana, mutta koronatilanteen myötä tämä on korostunut edelleen. Nyt kun alalla on työvoimapula, yhteydenottoja tulee alan toimijoilta yhä enemmän.”

Tällä hetkellä ravintola-alan opiskelijoista työllistyvät Määttäsen mukaan suoraan lähes kaikki, jotka ovat opintonsa suorittaneet. ”Ennen korona-aikaa suoraan valmistumisen jälkeen työllistyi noin 70 prosenttia opiskelijoista, joten muutos on huomattava.”

Seutu tarvitsee osaajia

Tapio Määttänen kertoo, että koulutuksia on räätälöity opiskelijoiden ja työnantajien toiveiden mukaan. Esimerkiksi pääsiäisen jälkeen käynnistyi terassitarjoilijan koulutus, jonka suorittaminen vie 3–5 päivää. Koulutuksen aikana käydään läpi tarjoilun ja asiakaspalvelun perusteet.

Nopealla koulutuksella vastataan tulevaan kesäkauteen. Toive kyseisen koulutuksen järjestämisestä tuli Määttäsen mukaan alan työnantajilta alkuvuodesta. Ensimmäisessä ryhmässä aloitti 15 opiskelijaa, ja vastaavia koulutusjaksoja on tarkoitus järjestää lisää kevään ja syksyn aikana.

Koulutus vastaa suoraan kysyntään. Määttänen kertoo, että kesäkaudesta odotetaan vilkasta ja erityisesti erilaiset tapahtumat sekä alle kuukauden päästä Tampereella käynnistyvät jääkiekon MM-kilpailut työllistävät valtavan määrän hotelli- ja ravintola-alan henkilökuntaa.

Määttänen arvioi, että MM-kisoissa henkilökuntaa riittää, mutta alueen omalla väellä ei kuitenkaan pärjätä. Hänen tietojensa mukaan MM-kisojen aikaan alueelle tulee töihin alan henkilökuntaa ympäri Suomea. ”Myös me olemme oppilaitoksena mukana auttamassa. Alan työntekijät ovat ammattitaitoisia ja toimeen tarttuvia, joten homma klaarataan varmasti.”

TAKKissa opiskelee myös useampi alanvaihtaja. Aikaisemmin Tampereen kaupungilla työskennellyt Ari Autio aloitti opinnot nyt, kun aika oli otollinen. Autio kertoo nauttivansa ruoanlaitosta, joten tulevaisuudessa harrastuksen ja ammatin yhdistäminen on mahdollista.

Elpyminen vie pitkään

Määttänen uskoo vahvasti siihen, että ravintola-alan nopea elpyminen johtaa myös kasvuun. Valitettavaa kuitenkin on, että henkilöstöresurssia ei saada kuntoon yhtä nopeasti. ”Arvioni on, että oppilaitosten hakijamäärät palautuvat koronaa edeltävälle tasolle vuoden sisällä ja tämä näkyy nopeasti myös kentällä.”

Mättänen sanoo, että pallo on nyt myös työnantajilla. Hän sanoo, että jo monelta muulta alalta tutulle työntekijäkokemukselle on nyt enemmän tarvetta kuin koskaan aikaisemmin.

”Useat toimijat huomioivat tämän jo oikeinkin hyvin ja arvostavat työntekijöitä riittävästi. Tämä on erittäin tärkeä seikka alalla kuin alalla, että työntekijän kokee olevansa yrityksessä arvotettu sekä kuuluvansa tiimiin.”

Määttänen lisää, että myös mahdollisuudet vaikuttaa omaan toimenkuvaan korostuvat. ”Kuten tällä alalla muutenkin, myös tässä asiassa korona-aika on toiminut vedenjakajana. Nyt kun alalla kilpaillaan työntekijöistä, nämä asiat korostuvat.”