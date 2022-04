Venäjän hyökkäys kaksinkertaisti lämpöpumppujen kysynnän – Nyt on syytä varautua pitkään toimitusaikaan: ”Toimitusketjut ovat häiriintyneet”

Lämpöpumppujen myynti kasvoi peräti 25 prosenttia vuonna 2021. Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa kiihdyttää kysyntää entisestään. Nyt on kuitenkin pulaa komponenteista, logistiikasta, suunnittelijoista ja asentajista.

Aamulehti

Lämpöpumppujen markkina käy nyt kuumana. Venäjän hyökkäys Ukrainaan kaksinkertaisti eri tyyppisten lämpöpumppujen kysynnän Suomessa. Näin arvioi Suomen lämpöpumppuyhdistyksen (Sulpu) toiminnanjohtaja Jussi Hirvonen. ”Kun Ukrainan kriisiä oli jatkunut pari viikkoa, tarjouspyyntöjen määrä kasvoi tuplaksi.” Taustalla on hänen mukaansa sekä huoli hinnannoususta että sodan vaikutuksesta pumppujen toimitusvarmuuteen.

Lämpöpumppumarkkina on ollut vilkasta jo ennen Ukrainan sotaa. Sulpun mukaan lämpöpumppujen myynti kasvoi viime vuonna yli 25 prosenttia. Tilastojen mukaan viime vuonna asennettiin 130 000 lämpöpumppua ja niihin investoitiin 800 miljoonaa euroa.

Toimitusajat pidentyvät

Samalla, kun Venäjän hyökkäys on lisännyt kysyntää, on se myös hidastanut remonttien alkamista. Isännöintiliiton viime viikolla tehdyn pikakyselyn mukaan sekä rakennusmateriaalien että työntekijöiden heikko saatavuus alkaa haitata rakentamiseen liittyviä hankkeita. ”Tilanne on erikoinen, koska tilauskirjat ovat täynnä. Nyt hankkeet venyvät”, vaikuttamis- ja tutkimusjohtaja Tuomas Viljamaa sanoo.

Myös Hirvosen mukaan lämpöpumppujen toimitusajat ovat pidentyneet. ”Toimitusketjut ovat häiriintyneet.” Hänen mukaansa lisäksi on pulaa komponenteista, logistiikasta, suunnittelijoista ja asentajista.

Myytyjen maalämpöpumppujen määrä kasvoi viime vuonna 9 516 pumppuun, kun niiden määrä oli edellisvuonna 8 628. Mistä niiden suosio kertoo? ”Lämpöpumppujen yleisin argumentti on investoinnin kannattavuus. Sillä saa yleensä yli 10 prosentin koron sijoitetulle pääomalle. Se on pitkäaikainen sijoitus, joka myös nostaa asunnon arvoa. Lisäksi saa lisää huoltovarmuutta, eikä ole niin riippuvainen tuontiöljystä tai -kaasusta”, Jussi Hirvonen sanoo.

Ilmalämpöpumppu edelleen suosituin

Ilmalämpöpumppu pitää edelleen ylivoimaista ykkössijaa Suomen myydyimpänä lämpöpumppuna. Niiden asennusmäärä puhkaisi viime vuonna 100 000 kappaleen rajan.

Toiseksi myydyin lämpöpumpputyyppi oli ilma-vesilämpöpumppu, joita myytiin 12 000 kappaletta. Vuonna 2020 ilma-vesilämpöpumppuja myytiin 7892 kappaletta, joten niiden myynti kasvoi noin 50 prosenttia. Poistoilmalämpöpumppuja myytiin 4307 kappaletta vuonna 2021.

Yhteensä viime vuonna asennettiin 130 000 lämpöpumppua Suomen Lämpöpumppuyhdistyksen tilastojen mukaan. Niihin investoitiin 800 miljoonaa euroa. Pientalojen ja kerrostalojen omistajat muodostivat suurimman lämpöpumppujen ostajaryhmän.