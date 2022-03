Neuvostoliiton lentoyhtiöksi luodun Aeroflotin osake on romahtanut parissa päivässä – Moskovan pörssi laskussa perjantaina

Torstaina Venäjän keskuspankin tukiostot onnistuivat vielä saamaan pörssikurssit nousuun, mutta perjantaina pörssistä oli lyöty jo ilmat pihalle.

Torstain ja perjantain aikana Aeroflotin osakkeen hinnasta on kadonnut yli neljännes.

Venäläinen lentoyhtiö Aeroflot on suurissa vaikeuksissa. Moskovan pörssin osakekauppa aukesi torstaina rajoitetusti lähes kuukauden tauon jälkeen.

Torstain ja perjantain aikana Neuvostoliiton kansalliseksi lentoyhtiöksi aikanaan luodun yhtiön osakkeen hinnasta on kadonnut lähes 30 prosenttia. Pelkästään perjantaina yhtiön osakkeesta oli sulanut kello 13 mennessä yli 18 prosenttia.

Aeroflotista on yritetty rakentaa viimeisten kahden vuosikymmenen aikana modernia lentoyhtiötä. Yhtiön uudistamiseen on poltettu miljardeja dollareita. Neuvostoaikaisesta yhtiöstä, jolla oli ankeat ruoat ja epämukavat istuimet, on tullut uusilla koneilla ympäri maailmaa lentävä palkittu lentoyhtiö.

Venäjän 24. helmikuuta aloittaman sodan jälkeen kaikki on muuttunut ja nyt esimerkiksi suurin osa Euroopan ilmatilasta on suljettu Aeroflotin lentokoneilta.

Yhtiön arvosta on kadonnut kuluvan vuoden aikana yli puolet ja sen liiketoiminnan tulevaisuus näyttää synkältä.

Aeroflotin pudotus kuvaa Moskovan pörssin yleisilmettä.

Torstaina Venäjän keskuspankin tukiostot onnistuivat vielä saamaan pörssikurssit nousuun, mutta perjantaina pörssistä oli lyöty jo ilmat pihalle.

Ruplamääräinen Moex-indeksi oli perjantaina kello 13 mennessä pakittanut noin 3,7 prosenttia.

Lue lisää: Mitä Moskovan pörssissä tapahtuu, ja onko kyse kulissista? Näin vastaa Nordean sijoitusstrategi

Juttu päivittyy.