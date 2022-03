Mitä Moskovan pörssissä tapahtuu, ja onko kyse kulissista? Näin vastaa Nordean sijoitusstrategi

Lännen pakotteiden kohteena olevat yritykset ovat nousseet rajusti Moskovan pörssissä torstaina.

Moskovan pörssin osakekauppa avautui tänään selvään nousuun kuukauden tauon jälkeen. Moskovan pörssin ruplamääräinen Moex-indeksi oli 15 minuutin kaupankäynnin jälkeen kolmen prosentin nousussa. Kiinnostavaa pörssiavauksessa on, että monen lännen pakotelistalla oleva yhtiön osake nousee rajusti.

Nordean sijoitusstrategi Hertta Alava vastaa kolmeen ydinkysymykseen siitä, mitä Moskovan pörssissä tapahtuu.

Miten tämä on mahdollista?

”Venäjällä kotimaisille sijoittajille kotimaiset osakkeet voivat olla nyt houkuttelevia, kun inflaatio on korkea. Lisäksi nyt raaka-aineiden hinnat ovat korkealla”, Alava kertoo.

Moskovan pörssissä osakekauppaa on sallittua käydä vain 33 pörssiyhtiön osakkeilla, ja niiden joukossa on esimerkiksi öljy- ja kaasuyhtiöitä. Lisäksi osakkeiden myyminen ei ole sallittua ulkomailla asuville sijoittajille ennen 1. huhtikuuta. Moscow Timesin mukaan määräyksen tarkoituksena on suojata venäläisiä sijoittajia raskailta tappioilta.

Pörssistä on siis käytännössä poistettu kaikki myyjät ja jätetty tilalle vain ostajat. ”Kun ulkomaalaiset sijoittajat eivät saa myydä osakkeitaan, se vääristää kysyntä–tarjonta-tilannetta”, Alava sanoo.

Voiko kyse olla kulissista?

”Hinnanmuodostus ei ole oikeaa, kun ulkomaalaiset sijoittajat eivät saa osakkeitaan myydä”, Alava sanoo.

Venäjän valtion hyvinvointirahaston kerrotaan mediatietojen mukaan varanneen enintään 10 miljardia dollaria tukiostoja varten. Alavan mukaan valtion rahaston käyttäminen kaunistelee ostopuolta. ”Jos kauppaa saisi käydä vapaasti, näkisi, mikä hintataso oikeasti on.”

Mitä on odotettavissa?

”Johtopäätöksiä siitä, mihin hintatasot asettuvat, ei kannata kauheasti tehdä ennen kuin ulkomaalaiset saavat myydä osakkeitaan. Tilanteen näkee sitten, mutta myyntipainetta on paljon, ja suurin osa ulkomaalaisista sijoittajista haluaisi varmasti lähteä Venäjältä”, Alava kertoo.

Huhtikuun alussakin kaikki riippuu Alavan mukaan siitä, saavatko ulkomaalaiset sijoittajat kotiuttaa rahojaan Venäjältä. "Se on vielä epäselvää, koko ajan tulee erilaisia sääntöjä.”

Alavan oma epäilys on, että kotiutuskieltoa ei tulla poistamaan huhtikuun alussa. ”Jos rahat saa kotiuttaa, myyjiä on varmasti paljon. Mutta jos kotiuttaminen ei ole sallittua, myyminen ei välttämättä kannata, ja silloin monet varmasti päättävät toistaiseksi pitää osakkeensa.”

”Joka tapauksessa jossain vaiheessa myyntiä on tulossa paljon.”