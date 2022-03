Matti Lehmus on työskennellyt Nesteen palveluksessa vuodesta 1998 lähtien.

Helsinki

Nesteen hallitus on nimittänyt Matti Lehmuksen yhtiön toimitusjohtajaksi toukokuun alusta alkaen. Hän seuraa tehtävästä joulukuussa irtisanoutunutta Peter Vanackeria, joka jatkaa huhtikuun loppuun saakka.

Lehmus on koulutukseltaan kemiantekniikan diplomi-insinööri ja eMBA. Hän on työskennellyt Nesteen palveluksessa vuodesta 1998 lähtien ja on uransa aikana toiminut useissa keskeisissä johtotehtävissä sekä öljytuoteliiketoiminnassa että uusiutuvissa tuotteissa.

Lehmus on ollut Nesteen johtoryhmän jäsen vuodesta 2009, ja hän työskentelee tällä hetkellä Renewables Platform -liiketoimintajohtajana.

Nesteen hallituksen puheenjohtajan Matti Kähkösen mukaan hallitus aloitti kansainvälisen rekrytointiprosessin heti Vanackerin irtisanouduttua.

”Hallitus on arvioinut huolellisesti useiden ehdokkaiden soveltuvuutta johtaa Nesteen seuraavia vaiheita kannattavan kasvun toteuttamisessa. Olen iloinen voidessani todeta, että löysimme erinomaisen sisäisen seuraajan, jolla on erittäin hyvät valmiudet ottaa tehtävä vastaan”, hän sanoi tiedotteessa.