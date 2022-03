Nokian Renkaita koskeva keskustelu ”räjähti”, ja nyt osa yrityksistä haluaa karttaa Venäjällä valmistettuja renkaita – ”Meillä on jonkin verran Nokian renkaita, mutta uusia ei tule”

Rengasliike Euromaster odottaa lisää palautetta Venäjällä tuotetuista renkaista, kun autoilijat ryhtyvät vaihtamaan kesärenkaisiin. Varastoissa on joka tapauksessa Nokian Renkaiden renkaita, vaikka liikkeet eivät niitä enää hankkisikaan.

Arkistokuva Nokian Renkaiden tehtaalta Yhdysvalloista vuodelta 2019. Euromasterin vähittäiskaupan johtaja Vesa Lindén arvelee, että lähes kaikilla rengasliikkeillä on varastoissaan Nokian Renkaiden tuotteita.

Jotkut Euromasterin rengasliikkeen yritysasiakkaista ovat ilmoittaneet, että heille ei saa enää asentaa autoihin Venäjällä valmistettuja renkaita. Euromasterin vähittäiskaupan johtaja Vesa Lindén huomasi Nokian Renkaita koskevan keskustelun ”räjähdyksen” sosiaalisessa mediassa sunnuntaina. Sen jälkeen liikkeissä on käynyt jonkun verran kyselijöitä, jotka ovat halunneet tietää, mitä kytköksiä yhtiöllä on Venäjään.

”Meillä on kyllä varastossa jonkin verran Nokian renkaita, mutta uusia ei tule. Melkein jokaisella rengasliikkeellä niitä on, koska Nokian Renkaat on niin iso toimija Suomessa”, sanoo Lindén.

Lindén muistuttaa, että ylipäätään nastarenkaita valmistetaan paljon Venäjällä, koska maa on ollut isoin markkina niille, ja yrityksille on ollut kustannustehokasta valmistaa nastarenkaat lähellä ostajia.

Lindén odottaa, että yritys saa renkaiden valmistusmaasta enemmän palautetta ja kyselyjä viikon loppupuolella, kun eteläisen Suomen autoilijat alkavat vaihtaa kesärenkaisiin. Nyt renkaanvaihtosesonki on menossa vasta Lounais-Suomessa.

Rengastuotanto jatkuu Venäjällä

Nokian Renkaat tiedotti tiistaina, että yhtiö ”ei enää investoi Venäjän tuotantoon”. Aamulehti kysyi Nokian Renkaita seuraavalta sijoituspalveluyhtiö Inderesin analyytikko Joonas Korkiakoskelta, mitä se käytännössä tarkoittaa. Onko ilmoitus vain mainehaittaa torjuva lausunto ja olisiko yhtiöllä edes tarvetta investoida Venäjälle?

Korkiakoski sanoo ymmärtäneensä asian niin, että yhtiö jäädyttää toistaiseksi investoinnit Venäjälle, koska tuotanto siellä on heille ongelmallista maineen takia.

Korkiakoski kuitenkin toteaa, että ’investointi’ on laaja-alainen käsite. ”Kun on iso tuotantolaitos kyseessä, niin jotain korjaus- ja ylläpitotöitä täytyy aina tehdä, jotta tuotanto pysyy käynnissä.”