Toimitusjohtaja Jukka Moisio pelkää, että Pietarin-tehdas voisi joutua vääriin käsiin ja hyödyttää esimerkiksi asevoimia, jos yhtiö vetäytyisi tässä vaiheessa kokonaan Venäjältä.

Ajoneuvojen renkaita valmistava Nokian Renkaat kiistää väitteet, että yhtiö pyrkisi hyötymään markkinaosuutensa kasvusta Venäjällä. Monet sen kilpailijat ovat ainakin tilapäisesti lopettaneet toimintansa Venäjällä maan aloitettua hyökkäyssotansa Ukrainaan.

”Nokian Renkaat tuomitsee kaikin tavoin sodan ja olemme rauhan puolella. Meillä on yhtiöön kokoon nähden valtava tehdas Pietarissa ja meidän on pohdittava huolellisesti, miten sen kanssa toimitaan, jotta se ei joudu vääriin käsiin”, toimitusjohtaja Jukka Moisio sanoo.

Yhtiön osake halpeni maanantaina 13 prosenttia 16,3 euroon Helsingin pörssissä. Ilmeisesti ainakin osa sijoittajista tuohtui väitteistä, että yhtiö pyrkisi hyötymään kilpailijoiden vetäytymisestä Venäjältä.

”Emme ole sanoneet, että hyötyisimme sodan kustannuksella”

Väitteet yhtiön pyrkimyksestä hyötyä sodasta ja kilpailijoidensa vetäytymisestä perustuvat tulkintoihin siitä, mitä yhtiö sanoi analyytikoille viime torstaina järjestetyssä sijoittajapuhelussa. Siihen osallistui toimitus­johtaja Moision lisäksi talous- ja rahoitusjohtaja Teemu Kangas-Kärki.

”Emme ole sanoneet hyötyvämme markkinaosuuden kasvusta emmekä ole sanoneet, että hyötyisimme sodan kustannuksella. Se on ihan järjetön väite”, Moisio sanoo.

Hänen mielestään yhtiön lausuntoja sijoittajapuhelussa on tulkittu virheellisesti. Helsingin Sanomat kertoi sijoittajapuhelusta sunnuntaina.

Finanssiryhmä OP tulkitsi, että sijoittajille järjestetyn puhelun perusteella ”syntyi kuitenkin vaikutelma”, että yhtiöllä ei olisi tällä hetkellä suunnitelmia oma-aloitteisesti vetäytyä Venäjältä eivätkä suuret osakkeen­omistajat ole vetäytymistä vaatineet.

Toiminta Venäjällä jatkuu

Mitä yhtiö sitten oikeastaan sanoi? Täyttä varmuutta ei ole, koska Nokian Renkailla ei ole tallennetta puhelusta.

”Sanoimme toimintamme Venäjällä jatkuvan mutta vaikeammin kuin ennen. Sanoimme myös tehtaan olevan meidän hallussamme parempi vaihtoehto kuin sen päätyminen jonkin toisen haltuun. On parempi, että tehdasta kontrolloi suomalainen yhtiö kuin se, että tekisimme sellaisia päätöksiä, että tehdasta kontrolloisi jokin muu”, toimitusjohtaja Moisio sanoo.

Mitä tarkoittaa, että tehtaan pysyminen Nokian Renkaiden hallinnassa on parempi kuin se, että se olisi jonkin toisen hallinnassa?

”Se on miljardin euron arvoinen moderni ja hieno tehdas. Jos vetäytyisimme tässä vaiheessa kokonaan Venäjältä emmekä siis pitäisi tehdasta hallinnassamme, todennäköisesti sen ottaisi sellainen taho, joka ei olisi missään tapauksessa toivottava eikä edistäisi sodan loppumista.”

Tarkoittaako tämä sitä, että jos Nokian Renkaat luopuisi tehtaasta, siellä voitaisiin alkaa valmistaa renkaita Venäjän asevoimille?

”En voi tietenkään täsmällisesti tietää, mutta esimerkiksi tällainen mahdollisuus on olemassa, jos jättäisimme nyt tehtaan. Mielestämme on parempi, että tehdas on meidän kontrollissa kuin jonkin muun. Valmistamme tehtaalla henkilöautojen renkaita. Raskaiden ajoneuvojen viemisen Nokian-tehtaalta Venäjälle lopetimme samana päivänä kuin [hyökkäys]sota alkoi.”

Moisio kertoo yhtiön lisänneen hyökkäyssodan alkamisen jälkeen tuotantoaan Nokialla ja Yhdysvalloissa Daytonissa sijaitsevilla tehtaillaan. Nokian Renkaiden tehdas Venäjällä sijaitsee Pietarissa.

”Pietarin-tehtaan osuus henkilöautojen renkaiden tuotannostamme on supistunut noin kahteen kolmasosaan. Nokian-tehdas toimii tällä hetkellä 24 tuntia vuorokaudessa. Kun saamme laitteita lisää Nokialle, voimme myös kasvattaa tuotantoamme siellä, jolloin voimme valmistaa lähes kaikki Pohjoismaihin ja Yhdysvaltoihin myymämme renkaat Nokialla ja Daytonissa. Tämä tapahtunee jo lähiaikoina.”

Pietarin-tehtaan tuotannosta suuri osa menee Venäjälle ja Aasiaan. Jäljelle jäävä osuus viedään pääosin Keski-Eurooppaan.

Monet ulkomaiset yhtiöt ovat viime viikkoina päättäneet oma-ehtoisesti lopettaa tai ainakin keskeyttää liiketoimintansa Venäjällä vastalauseena hyökkäykselle. Nokian Renkaat ei ole tällaista päätöstä tehnyt. Ettekö pelkää joutuvanne kuluttajien boikottiin?

”Ymmärrämme oikein hyvin kuluttajien huolet ja boikotin venäläisiä tuotteita kohtaan. Meidän ongelmana on, että iso osa tuotannostamme on Venäjällä ja olemme tiedostaneet tämän maariskin. Kuten sanoin, supistamme Venäjän merkitystä ja lisäämme tuotantoa koko ajan Suomessa ja Yhdysvalloissa. Lisäksi etsimme tuotanto­mahdollisuuksia muualta ja vähennämme tätä kautta Venäjä-riippuvuuttamme.”

Tarkoittaa tämä sitä, että investointeja Venäjälle ei olisi koskaan pitänyt tehdä?

”Aikapyörää ei saa tässäkään asiassa pyöritettyä taaksepäin. Nyt mietimme ratkaisuja, joita voimme tässä ajan hetkessä tehdä ja mennä eteenpäin. Silloin kun investointi aikoinaan tehtiin, se on arvioitu erittäin hyödylliseksi ja tuottavaksi ja on sitä ollutkin. Tänä päivänä asia olisi täysin erilainen.”

Onko tehdas Pietarissa toiminut vailla ulkopuolista painostusta tai häiriötä?

”Toiminta on vaikeutunut, sillä raaka-aineiden hankinta tehtaalle ja renkaiden kuljettaminen asiakkailla on vaikeutunut. Tehdas on toiminut normaalisti ilman, että viranomaiset ovat käyneet siellä tarkastuksilla, mutta olemme saaneet viranomaisilta yhteydenottoja, joissa on kysytty toimintamme tasosta ja siitä, aiommeko jatkaa toimintaa.”

Mitkä venäläiset viranomaiset ovat olleet yhteydessä?

”Kyllä ne ovat pääasiassa olleet paikallisia viranomaisia.”

Tarkoittaako tämä Pietarin kaupungin viranomaisia, Venäjän turvallisuus­palvelua, Venäjän ulkoministeriötä tai asevoimia?

”Pääasiassa yhteydessä ovat olleet Pietarin viranomaiset, mutta käsittääkseni myös Venäjän sisäministeriö on ollut yhteydessä. Eli kaikki ne viranomaiset, jotka vastaavat kaupallisen ja teollisen toiminnan jatkumisesta.”

Pitääkö paikkansa tulkinta, että Nokian Renkaiden mielestä ei ole kyseenalaista jatkaa tuotantoa Venäjällä, vaikka sitä on jo supistettu?

”Nokian Renkaat on huolissaan siitä, mitä kuluttajat ajattelevat toiminnassa olevasta tehtaastamme Venäjällä, ja pidämme tehdasta meille ongelmallisena, mutta emme voi asialle hyvin nopeasti tehdä mitään. Teemme kuitenkin jo asioita ja aioimme tehdä enemmän. Toisin sanoen lisäämme tuotantoa Suomessa ja Yhdysvalloissa sijaitseville tehtaillamme, mutta etsimme myös uutta tuotantokykyä. Kaiken tämän teemme siksi, että tehdas on meille sodan takia moraalisesti vaikea asia.”

Valmistautuuko Nokian Renkaat lopettamaan tehtaansa Pietarissa?

”Ensivaiheessa pidämme huolta, että pystymme toimittamaan renkaita asiakkaillemme Suomen ja Yhdysvaltojen tehtailta. Sen jälkeen arvioimme, mitä Venäjällä voi ja pitää tehdä.”

Mitä tarkoittaa tuotantokyvyn lisääminen muualla kuin Venäjällä?

”Se voi tarkoittaa investointeja, alihankintaa, yrityskauppoja, yhteisyritystä tai kaikkien näiden yhdistelmää. Jos perustaisimme Eurooppaan uuden tehtaan, se olisi useiden vuosien projekti. Jos mietitään alihankinnan lisäämistä, yrityskauppaa tai yhteisyritystä, nämä ovat selvästi nopeampia ratkaisuja.”

Pietarin-tehtaalla työskentelee runsaat tuhat työntekijää, minkä lisäksi yhtiö työllistää Venäjällä 600 työntekijää pääasiassa myynnissä, markkinoinnissa ja logistiikassa.

Oikaisu 21.3.2022 kello 21.17: Korjattu juttuun tieto siitä, että yhtiö on lopettanut raskaiden ajoneuvojen renkaiden viemisen Venäjälle, ei raskaiden ajoneuvojen viemisen.