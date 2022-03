Millaisia ovat Nokian Renkaiden vaihtoehdot? Kurssi syöksyssä ja keskustelu velloo: Analyytikko arvioi, ettei nopea lähtö ole realismia

Nokian renkaiden tuotannosta noin 80 prosenttia tehdään Venäjällä. Siirto muihin tehtaisiin ei onnistu nopeasti.

Tältä näytti Nokian Renkaiden varastolla Nokialla kesäkuussa vuonna 2021. Yhtiö on keskustelun keskipisteessä nyt, kun se ei ole toistaiseksi vetäytynyt Venäjältä.

Keskustelu ja markkinareaktiot kiihtyivät rengasyhtiö Nokian Renkaiden ympärillä maanantaina.

Helsingin pörssissä Nokian Renkaiden osake oli laskenut pitkälle toistakymmentä prosenttia puoleen päivään mennessä. Keskustelua kiihdytti viikonloppuna julkaistu uutinen, jonka mukaan yhtiön johto arvioi, että ”kilpailijoiden väliaikaiset vetäytymiset yhdistettynä kysynnän ennakoituun kehittymiseen tulee johtamaan tilanteeseen, jossa kysyntä ylittää tarjonnan.”

Kysyimme Inderesin analyytikolta Joonas Korkiakoskelta, millaisia vaihtoehtoja yhtiöllä on tilanteessa, jossa vaatimukset Venäjältä vetäytymiseksi kasvavat.

”Koska Venäjän toiminta on niin merkittävä osa Nokian Renkaita, olisi siitä luopuminen lyhyellä aikavälillä hyvin vaikeaa.”

Riippuvuuden vähentäminen vaikeaa

Korkiakoski sanoo, että yhtiö on kertonut koko ajan työskentelevänsä Venäjän riippuvuuden vähentämiseksi. Korkiakoski muistuttaa, että Venäjän tehtailla tuotetaan 17 miljoonaa rengasta, ja kahden muun tehtaan kapasiteettia voisi nostaa vain arviolta 9–10 miljoonaan kappaleeseen.

Nyt Venäjän tuotannon osuus henkilöautojen renkaista on noin 80 prosenttia.

Tuotannon siirtoa muihin tehtaisiin vaikeuttaa, että Yhdysvaltain Daytonissa kapasiteetin kasvattaminen vaatisi investointeja, joita taas hankaloittaa maailmanlaajuinen komponenttipula.

Korkiakoski huomauttaa, että siirto vaatii aikaa. ”Se, että lähdettäisiin tekemään nopeita ratkaisuja ja alas ajamaan Venäjän tehdas, ei välttämä olisi strategisesti oikein, vaikka käynnissä olevan keskustelun perusteella se olisikin eettisesti ja moraalisesti oikein.”

Nopea lähtö ei ole realismia

Korkiakosken mukaan liiketaloudellisesti tarkasteltuna nopea lähtö ei ole realismia.

”Yrityksen liikevaihdosta lähtisi arvioiden mukaan 750–850 miljoonaa euroa ja yli 200 miljoonaa euroa operatiivisesta tuloksesta. Jäljelle jäisi Nokian ja Daytonin tuotantolaitokset, raskaiden renkaiden liiketoiminta ja iso osa Vianoria. Tuolla rakenteella normaalissa markkinaympäristössä pystyisi tekemään vähän yli miljardin liikevaihtoa.”

Korkiakosken arvion mukaan Venäjän toiminta tuo tuloksesta noin kaksi kolmasosaa, jolloin tuloksesta jäisi jäljelle noin kolmannes.

Kutistuminen heijastuisi myös muuhun toimintaan, kuten suunnitteluun, jota tehdään Suomessa.

Lähteneiden rengasfirmojen tilanne toinen

Korkiakoski sanoo, että Venäjällä liiketoimintansa toistaiseksi keskeyttäneiden rengasyhtiöiden Michelinin, Continentalin ja Bridgestonen tilanne on toinen, sillä yhtiöillä on useita tuotantolaitoksia useassa eri maassa.

”Heille yhden tuotantolaitoksen merkitys on merkittävästi pienempi kuin Nokian Renkaille. Tällöin päätös toiminnan jäädyttämisestä voidaan tehdä nopeammin, koska sillä ei ole kokonaisuuteen samanlaista merkitystä.”

Millainen vaikutus on keskustelulla?

Sunnuntaina keskustelu yhtiön toimista kiihtyi, kun uutinen Nokian Renkaiden analyytikkopuhelusta tuli julki. Millaisia ovat julkisen keskustelun ja Venäjällä pysymisen mainehaitan vaikutukset?

Korkiakoski sanoo, että on vaikea arvioida, vaikuttaako kuluttajan ostopäätökseen se, että Nokian renkaita tehdään Venäjällä ja millainen on boikotista käytävän keskustelun vaikutus. ”Totta kai mainehaittaa on jossain määrin syntynyt.”

Tilanteeseen saattaa kuitenkin vaikuttaa, että Ukrainan sotaa käydään Euroopassa, jolloin se konkretisoituu kuluttajalle eri tavalla.

Hän sanoo, että esimerkiksi kuluttajaelektroniikan ympärillä käyty keskustelu tuotteiden tuotanto-oloista tai boikotit eivät ole toistaiseksi näkyneet kuluttajien käyttäytymisessä

Kysyimme arvioita myös useammalta muulta analyytikolta, mutta tilanteella ei haluttu spekuloida.

Nokian Renkaat ei aamupäivällä kommentoinut tilannetta.