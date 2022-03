Yhtiön edustaja: ”Emme pyri hyötymään tilanteesta. Tehtaan tilannetta arvioidaan päivittäin.” Pien­sijoittajat ja rahoitusalan ammattilaiset ovat keskustelleet yhtiön linjauksista vilkkaasti keskustelupalstoilla ja sosiaalisessa mediassa.

Nokian Renkaat arvioi analyytikkopuhelussa hyötyvänsä siitä, että moni länsimainen kilpailija on ilmoittanut vetäytyvänsä markkinoilta. Kuvassa Nokian Renkaiden varasto.

Nokian Renkaat, jolla on Venäjällä suuri autonrenkaita valmistava tehdas, kertoi viime viikolla analyytikoille järjestämässään puhelussa jatkavansa toimintaansa Venäjällä niin kuin ennenkin.

Lisäksi yhtiö arvioi puhelussa hyötyvänsä siitä, että moni länsimainen kilpailija on ilmoittanut vetäytyvänsä markkinoilta.

Puhelun tallennetta ei ole saatavilla yhtiön sivuilla, mutta sen sisällöstä on kerrottu analyytikkoraporteissa ja sosiaalisessa mediassa.

Rengasvalmistajista ainakin Bridgestone, Continental ja Michelin ovat kertoneet keskeyttävänsä liiketoimintansa Venäjällä ainakin väliaikaisesti sen jälkeen, kun Venäjä kolme viikkoa sitten hyökkäsi Ukrainaan.

Esimerkiksi sijoituspalveluyhtiö Inderesin keskustelupalstalla yhtiön linjauksesta keskustellaan vilkkaasti. Inderesin analyytikon puhelusta kirjoittaman raportin mukaan Nokian Renkaat arvioi kilpailijoiden vetäytymisten ja kysynnän kiihtymisen johtavan Venäjällä tilanteeseen, jossa kysyntä ylittää tarjonnan.

Analyytikko Joonas Korkiakoski referoi analyytikkopuhelun antia raportissaan näin.

”Johdon arvioiden mukaan kilpailijoiden väliaikaiset vetäytymiset yhdistettynä kysynnän ennakoituun kehittymiseen tulee johtamaan tilanteeseen, jossa kysyntä ylittää tarjonnan.”

Yhtiö ei raportin mukaan usko, että Venäjän hyökkäys vaikuttaisi Venäjällä valmistettujen renkaiden myyntiin esimerkiksi Suomessa.

”Käsityksemme mukaan yhtiö on käynyt paljon keskusteluja jakelijoidensa kanssa koskien muun muassa Venäjällä valmistettujen, mutta Suomessa suunniteltujen ja suomalaisen yhtiön toimittamien renkaiden myymiseen mahdollisesti assosioitavia mainehaittoja. Käydyt keskustelut vaikuttavat sujuneen varsin hyvissä merkeissä ja esiin ei ole noussut sen suurempia huolenaiheita. Tätä heijastellen uskommekin, että kategorisesti Venäjällä valmistetuista renkaista kieltäytyvien jakelijoiden lukumäärä on marginaalinen”, Korkiakoski jatkaa.

Myös OP-ryhmän pankinjohtaja Olavi Kurola kommentoi asiaa Twitterissä.

Nokian Renkaiden osake halpeni hyvin voimakkaasti Venäjän hyökättyä Ukrainaan, mutta sittemmin osake on toipunut.

Nokian Renkaiden suurin osakkeenomistaja on Suomen valtion Solidium 9,40 prosentin osuudella. Seuraavaksi suurimpia omistajia ovat työeläkeyhtiöt.

Yhtiön sijoittaja- ja mediasuhteista vastaava johtaja Päivi Antola sanoo, että yhtiö ei pyri hyötymään tilanteesta Venäjällä.

”Haluan korostaa tätä. Me emme myöskään pyri hankkimaan markkinaosuutta tilanteen takia. Analyytikkojen tekemät arvioit ovat heidän omaa tulkintaansa”, Antola sanoo.

Antolan mukaan yrityksen johto on kokoontunut päivittäin pohtimaan Venäjän-tehtaan tilannetta. Toistaiseksi yhtiö on päättänyt jatkaa tehtaan toimintaa. Nokian Renkaiden tuottamista henkilöauton renkaista peräti 80 prosenttia on tuotettu Venäjällä.

”Tällä hetkellä tehdas toimii, mutta totuus on, että tilanne voi muuttua milloin tahansa. Päätimme jo ennen tätä tilannetta kasvattaa tuotantoa Nokian tehtaallamme niin paljon kuin mahdollista ja kasvattaa myös Yhdysvaltain-tehtaan tuotantoa”, Antola sanoo.

Vaikka tehdas Venäjällä jatkaisi toimintaa, Venäjä on kieltänyt pääoman viennin ulos maasta, eli yhtiö tuskin pystyisi ainakaan vähään aikaan kotiuttamaan voittojaan.

Lue lisää: Nokian Renkaat jatkaa renkaiden valmistusta Venäjällä – yhtiö kieltäytyy kommentoimasta asiaa