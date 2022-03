Helsingin pörssiviikko alkoi reippaassa nousussa, myös muualla Euroopassa ja USA:ssa kurssit ovat plussalla

Raakaöljyn hinta on laskussa.

Hongkong

Pörssiviikko Euroopassa ja Yhdysvalloissa alkoi nousutahdissa maanantaina. Viitteet edistysaskeleista Venäjän ja Ukrainan välisissä rauhanneuvotteluissa siivittivät kurssit nousuun molemmilla puolilla Atlanttia sen jälkeen, kun Aasiassa pörssipäivä oli ollut mollivoittoinen.

Helsingissä pörssin yleisindeksi oli kello viideltä iltapäivällä yli neljä prosenttia plussalla. Frankfurtissa ja Pariisissa nousu oli kahden prosentin luokkaa ja Lontoossa 0,3 prosenttia.

Myös Wall Streetillä keskeiset indeksit avautuivat muutaman prosentin kymmenyksen verran plussan puolella. Yhdysvalloissa nousu oli hiukan Eurooppaa vaisumpaa, koska odotukset keskuspankki Fedin tämän viikon kokouksessa tulossa olevasta ohjauskoron nostosta hillitsevät sijoittajien intoa.

Öljyn hinta on maanantaina laskenut noin kuusi prosenttia, mihin vaikuttavat sekä kasvaneet toiveet hintoja nostaneen Ukrainan sodan pikaisesta päättymisestä sekä keskeisen öljynkäyttäjän Kiinan uudet koronasulut.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on heiluttanut pörssikursseja jo helmikuusta. Helsingin pörssi elpyi noususuuntaan jo viime viikon lopulla.

Hongkongin pörssi sukelsi

Ennen Euroopan nousupäivää pörssikurssit laskivat suuressa osassa Aasiaa.

Hongkongin pörssissä nähtiin maanantaina suuri pudotus Kiinan ilmoitettua sunnuntaina Shenzhenin miljoonakaupunkia koskevasta koronasulusta. Shenzhen on merkittävä teknologian keskittymä Etelä-Kiinassa.

Hongkongin pörssin Hang Seng -indeksi putosi viisi prosenttia ja päätyi noin 19 500 pisteeseen. Se vajosi alle 20 000 pisteen ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2016.

17 miljoonan asukkaan Shenzhenissä julkinen liikenne on keskeytetty ja kaikkia asukkaita on kehotettu pysymään kotona. Sulun on määrä kestää maaliskuun 20. päivään saakka.

Myös Shanghai ja Singapore sulkeutuivat laskussa, mutta esimerkiksi Tokiossa päädyttiin loivaan nousuun.