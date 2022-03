Nämä tuotteet kallistuvat juuri nyt todella voimakkaasti – Vertaa hintoja

Kahvin hinta nousee Suomessa todella nopeasti.

Kahvin hinta on noussut vuodessa lähes 34 prosenttia.

Suomen kuluttajahinnat ovat voimakkaassa nousussa. Tilastokeskuksen mukaan kuluttajahinnat nousivat helmikuussa 4,5 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna.

Tammikuussa inflaatiovauhti oli 4,4 prosenttia.

Inflaatiovauhti on nyt Suomen oloihin poikkeuksellisen kova, sillä edellisen kerran kuluttajahinnat nousivat nykyistä nopeammin syyskuussa 2008.

Tavallisen suomalaisen kannalta huolestuttavaa on, että elintarvikkeiden ja alkoholittomien juomien hinnat nousevat nyt poikkeuksellisen kovaa vauhtia. Elintarvikkeiden ja alkoholittomien juomien hinnat nousivat helmikuussa 4,48 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

Nousuvauhti on selvästi nopeinta vuoden 2015 alun jälkeen.

Elintarvikkeiden hinnat nousivat puolestaan 3,81 prosenttia. Nousu on korkeinta tammikuun 2014 jälkeen.

Inflaatiopaine on nyt erityisen kovaa kahvissa. Kahvin hinta on noussut vuodessa 33,75 prosenttia. Kahvin hinta on noussut myös tammi- ja helmikuun välissä, sillä tammikuussa kahvin hintanousu oli 33,51 prosenttia.

Kahvipaketin hinnassa tämä tarkoittaa sitä, että helmikuussa 2021 tasan neljä euroa maksanut kahvipaketti, maksaa nyt 5,35 euroa.

Myös päärynät ovat kallistuneet vuodessa rajusti, sillä niiden hinta nousi helmikuun 2021 ja helmikuun 2022 välissä yli 30 prosenttia. Kahvin ja päärynöiden lisäksi eniten nousivat sähkön, dieselin, kalatiskin kalojen sekä bensiinin hinta.

Kaikki ei sentään ole helmikuussakaan kallistunut. Esimerkiksi ulkomaan risteilyjen hinta on pudonnut vuodessa lähes 30 prosenttia. Lasten päivähoitopalveluiden hinta on pudonnut noin 16,4 prosenttia ja kotimaan lentojen yli 13 prosenttia.