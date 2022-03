Solitan Jari Niska on vuoden tamperelainen yritysjohtaja – Nämä asiat hän on oppinut menestyksekkäällä johtajaurallaan

Solitan Jari Niska on valittu Vuoden yritysjohtajaksi Pirkanmaalla. Niskan mukaa yhtiön menestyksen avain on työntekijöissä.

Yritysjohtaja Jari Niska ehti tehdä reilussa vuosikymmenessä vakuuttavaa jälkeä tamperelaisen teknologiayhtiö Solitan kuskina. Yhtiön liikevaihto kasvoi kymmenestä miljoonasta eurosta yli 130 miljoonaan euroon, ja toiminta on laajentui kuuteen maahan.

Perjantaina Niska sai Tampereen kauppakamarin Vuoden yritysjohtaja -tunnustuksen pitkäaikaisesta ja ansiokkaasta työstä Pirkanmaan elinkeinoelämän hyväksi.

”Olen yllättynyt, mutta todella otettu. Vaikka minut palkitaan, palkinto on kunnianosoitus Solitaa ja kaikkia meidän yrityksen työntekijöitä kohtaan”, Niska sanoo.

50-vuotias Niska jätti yhtiön toimitusjohtajan tehtävät reilu vuosi sitten, mutta on yhä yrityksen toiseksi suurin omistaja ja hallituksen jäsen.

”Ajattelin, että jossain vaiheessa hetki tulee, jolloin kapulaa pitää antaa eteenpäin. Firmalle on parasta, kun tulee uutta verta ja uusia ajatuksia johtamiseen. Toki on ollut vaikea luopua yhtäkkiä kaikesta ja etääntyä ennen kaikkea hyvistä työkavereista."

Oppi tuli työn kautta

Niska aloitti Solitassa vuonna 2004, jolloin työntekijöitä oli reilut 50. Nyt heitä on yli tuhat. Noiden vuosien aikana yhtiö on kasvanut digitaalisen liiketoiminnan ”täyden palvelun taloksi”.

"Itselleni kasvuyrityksen johtaminen oli melko raadollista työtä. Olin kiinni 24/7, ja matkapäiviä oli todella paljon”, Niska sanoo.

Hän on koulutukseltaan ekonomi, mutta sanoo Solitan olleen ”todellinen johtamisen korkeakoulu”.

”Olen syntynyt 1970-luvun alussa, ja ensimmäisissä työpaikoissa johtaminen oli ylhäältä alas tapahtuvaa perinteistä käskyttämistä. Siitä sain käsityksen johtamisesta, ja sitä on pitänyt kyseenalaistaa matkan varrella koko ajan.”

Ennen Solitalle tuloa Niska työskenteli verkkoyhtiö Finnetissä ja kaivosteknologiayhtiö Sandvikissa. Hän sanoo, että muutos työkulttuurissa oli iso.

”Kun tulin perinteiseltä alalta modernille it-alalle, oli kuin olisin tullut lintukotoon. Työntekijät tällä alalla ovat nuoria, ja heillä on erilainen maailmankäsitys. Jos en olisi onnistunut mukautumaan siihen, en olisi niin pitkään ollut toimitusjohtajana.”

Niska sanoo kasvaneensa kuuntelevaksi johtajaksi, joka käy jatkuvaa dialogia työntekijöiden kanssa. Hän tunnustaa, ettei kaikki viisaus ole omassa päässä.

”Työ on täysin ihmisten johtamista, ja taseessa ainoa pääoma ovat ihmiset.”

Kun Jari Niska aloitti Solitalla vuonna 2004, yrityksellä oli muutama asiakas, joista Nokia oli suurin.

Tiukimmilla Niska oli koronaepidemian alussa. Yhtäkkiä oltiin tilanteessa, jossa ei ollut merkitystä sillä, miten itse toimii. Vastuu tuhannen työntekijän hyvinvoinnista ja etätöiden sujumisesta painoi harteita.

”Kevät 2020 oli henkisesti raskas. Kukaan ei tiennyt mitä tapahtuu. Sellaista ei ole työurallani aikaisemmin ollut, eikä toivottavasti enää tule.”

Ukrainan sota ei sen sijaan ole juuri vaikuttanut yrityksen toimintaan.

”Meillä on asiakkaita, joilla on paljon liiketoimintaa Venäjällä. Tuntuu kuitenkin, että he ovat rauhallisia ja katsovat miten tilanne kehittyy.”

Solitalla ei ole omia asiakkaita Venäjällä.

Rima aina korkeammalle

Solitan menestyksen salaisuus on Niskan mukaan työntekijöissä. Yritys on onnistunut ”palkkaamaan hyviä tyyppejä”, jotka ovat onnistuneet tuottamaan reilusti lisäarvoa asiakkaille.

Yrityksessä on aina katsottu pitkälle tulevaan. Kunnianhimokin on tärkeää.

”Emme ole koskaan tyytyneet siihen, mitä meillä on, vaan rima on asetettu aina korkeammalle. Tällä hetkellä pohdimme, miltä markkina näyttää vuoden 2023 lopussa ja vuonna 2024. Mitä pitää tehdä, jotta olemme silloin kilpailukykyisiä? ”

Solitan Tampereen-toimisto on sijainnut Technopolis Asemakeskuksessa vuodesta 2019. Korona-aikana työntekijät ovat työskennelleet pääosin etänä.

Itselleen Niskalla ei ole suuria tavoitteita. Viimeisen vuoden aikana hänellä on ollut aikaa nauttia elämästä – kuntoilla, tavata ystäviä ja viettää aikaa perheen kanssa. Se on ollut Niskan mukaan ”radikaali muutos” ja ”laskenut painetasoja”.

Tällä hetkellä hän toimii sijoittajana ja hallituksen jäsenenä yrityksissä, joita haluaa auttaa menestymään.

”Olen kyllä vähän innostunut liikaa siinäkin.”

Solitan tekemisissäkin hän on yhä tiiviisti mukana. Työhuonetta ei ole, mutta avaimet kaikkiin toimistoihin löytyvät taskusta.

”Minun on täytynyt kuitenkin antaa uudelle toimitusjohtajalle tilaa. Jos koko ajan pyörisin nurkissa ja huohottaisin selän takana, se tuskin edesauttaisi työntekoa. Solitan tulevaisuus on hyvissä käsissä.”

