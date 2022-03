Ukrainan ydinvoimalapalo säikäytti – pörssikurssit laskussa Aasiassa

Moskovan pörssi pysyy edelleen suljettuna.

Tokio

Tokion pörssi päätyi selvään laskuun tänään, kun uutinen tulipalosta Ukrainan Zaporizhzhjan ydinvoimalassa säikäytti sijoittajat. Nikkei 225 -indeksi päätyi 2,2 prosentin laskuun. Suunta oli alaspäin myös muualla Aasian markkinoilla, Hongkongissa kurssit olivat 2,8 prosentin laskussa, Shanghaissa prosentin.

Alamäki alkoi jo edellisiltana Wall Streetillä, jossa teknologiapainotteinen Nasdaq vaipui jyrkimmin, 1,6 prosenttia. Myös Euroopan pörssit päätyivät miinukselle eilen.

Öljyn hinta laski hiukan korkeimmista huipuistaan ja viitelaatu Brentin tynnyrihinta liikkui 110 dollarin vaiheilla.

Venäjän keskuspankki ilmoitti, että Moskovan pörssi pysyy suljettuna myös perjantaina, viidentenä päivänä peräkkäin. Kaupankäynti venäläisillä arvopapereilla saa jatkua vain rajoitetusti, keskuspankki ilmoitti Wall Street Journalin mukaan.

Venäläinen internetjätti Yandex varoitti eilen, ettei se välttämättä pysty hoitamaan velkojaan sen jälkeen kun kaupankäynti sen osakkeilla pysäytettiin New Yorkissa. "Venäjän Googleksi" nimitetty Yandex tunnetaan Suomessa siitä, että sillä on datakeskus Mäntsälässä. Yhtiöllä on 60 prosentin markkinaosuus Venäjän nettihauissa. Yandexilla on myös kyytipalvelu, Suomessakin toimiva Yango sekä ruokatoimituspalvelu.