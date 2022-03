Korona-ajan naapuriavuksi suunniteltu sovellus taipuu kohta uuteen tarkoitukseen – tamperelaisen startupin sovellus auttaa Suomeen tulevia ukrainalaisia arjessa

Kolmen 27-vuotiaan kehittämä sovellus antaa mahdollisuuden pyytää ja tarjota apua jokapäiväisissä asioissa. Nyt sovelluksesta ollaan tekemässä ukrainankielistä versiota.

Karoliina Kauhanen on yksi Commu-sovelluksen kehittäjistä. Hänen aviomiehensä on kotoisin ulkomailta. Miehen muuttaessa Suomeen piti lähteä liikkeelle perusasioista. ”Mitä kauppoja Suomessa on, miten saan pankkitilin, voinko luottaa poliiseihin? Ihan tämmöisissä perusasioissakin toistemme tukeminen on hirvittävän tärkeää.”

Tamperelaisen startup-yrityksen Ronsam Digital oy:n kehittämä mobiilisovellus voi auttaa Ukrainasta Suomeen tulevia pakolaisia.

Karoliina Kauhanen on yksi sovelluksen kehittäjistä. Hän kertoo, että Commu-sovelluksen ideana on tarjota alusta, jossa ihmiset voivat pyytää ja tarjota apua.

Karttapohjaiseen sovellukseen rekisteröityneet käyttäjät voivat luoda omalle lähialueelleen ilmoituksen, jossa kerrotaan avun tarpeesta tai tarjottavasta avusta. Ilmoituksessa voi esimerkiksi kertoa tarjoavansa tai tarvitsevansa autokyytejä ruokakauppaan. Sovelluksen kautta voi myös lahjoittaa esimerkiksi vaatteita tai ruokaa.

Idea sovellukseen tuli, kun kehittäjät pohtivat, miten ihmiset voisivat auttaa toisiaan koronaviruspandemian aikana.

”Lähdimme vuosi sitten kehittämään Commua korona-ajan naapuriapusovellukseksi. Nimenomaan siihen tarpeeseen, että millä lailla voitaisiin kohdata lähialueen ihmisiä auttamisen ja talkoilun merkeissä”, kertoo Kauhanen.

”Viime viikolla huomasimme, että iso osa käyttäjistä havahtui siihen, että kun Suomeen tulee ukrainalaisia, heillä ei ole turvaverkostoa. He putoavat täysin tyhjän päälle, kun heidät on tuotu tänne.”

Commu-sovelluksessa voi joko kertoa tarvitsevansa apua tai tarjoavansa sitä. Sovelluksesta on kehitteillä nyt ukrainankielinen versio. Sovelluksen voi ladata älypuhelimeen.

Käännetään ukrainaksi

Nyt yritys on päättänyt suunnata toimintaansa Ukrainasta suomeen saapuvien ihmisten auttamiseen.

”Miten tavallinen ihminen voisi auttaa? Ihan antamalla naapuriapua nähdään, että pystytään luomaan se turvallinen olotila, että Suomessa on kaikki hyvin, ja täällä on rauhallista olla ja täällä on ihmisiä, jotka haluavat auttaa.”

Kauhasen mukaan yritys on aloittanut työn sen eteen, että sovellus saataisiin Suomeen saapuvien ukrainalaisten käyttöön.

Yrityksen verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa on ukrainankielistä materiaalia. Parin viikon sisällä sovelluksesta on tulossa ukrainankielinen versio, jossa esimerkiksi englanninkieliset ilmoitukset pystyy kääntämään ukrainaksi ja päinvastoin.

”Teemme työtä eri tahojen ja viranomaisten kanssa, että saamme sinne etulinjaan tietoa, että tämmöinen on olemassa.”

Kohti kasvua

Sovelluksen taustalla on kolme 27-vuotiasta nuorta. Kauhasen lisäksi kehittäjiä ovat Sami Ekmark ja Ronnie Nygren.

Sovellus lanseerattiin viime vuoden toukokuussa, ja nyt sillä on noin 7 500 rekisteröitynyttä käyttäjää. Heistä valtaosa on Pirkanmaalta. Lisäksi sovellusta käytetään muun muassa Uudellamaalla ja Kanta-Hämeessä.

”Olemme nyt lähtemässä selkeästi sellaiseen suuntaan, että auttaminen on taas ok eikä avun pyytämisessä ole mitään hävettävää. Jokaisen avulla on merkitystä”, kertoo Kauhanen.

Kauhasen mukaan yritys saa runsaasti palautetta. Hän kertoo, ettei sovellus ole vielä valmis, mutta yrityksen toiminta on lähtenyt hyvin liikkeelle.

Joulukuussa järjestetyn sijoituskierroksen aikana yritys keräsi yhteensä 100 000 euroa sijoittajilta Suomesta, Norjasta ja Luxemburgista. ”He ovat meillä selkärankana nuorten yrittäjien takana.”