Teboil keskeyttää asiakkaiden boikotin seurauksena maksujen perimisen kauppiailta – ”Nyt haettiin työrauhaa kauppiaiden suuntaan

Kansalaisten boikotti on näkynyt ketjun huoltamoilla. Nyt haetaan uutta mallia toimintaan.

Aamulehti

Teboil kertoo sopineensa, että kauppiailta ei peritä maksuja maalis–huhtikuussa. Oy Teboil ab:n mukaan perimättä jätetään myyntisidonnaiset vuokra-, kauppapaikka- ja markkinointimaksut.

Markkinointi- ja viestintäjohtaja Toni Flyckt myöntää, että kansalaisten boikotti on näkynyt Teboil-huoltoasemilla, ja siihen vastataan nyt. ”Suomalaiset ovat reagoineet siihen, mihin heidän Teboililla käyttämänsä rahat päätyvät. Haluamme osoittaa, että kauppiaat ovat tähän syyttömiä.”

Maksujen perimättä jättämisellä on venäläisen Lukoilin hyväksyntä. ”He ymmärtävät tilanteen vakavuuden.”

”Nyt haettiin työrauhaa kauppiaiden suuntaan”

Päätös on määräaikainen, ja keskustelua tulevaisuuden mallista jatketaan. Kauppiailta on peritty ketjutoiminnan kauppapaikka- ja markkinointimaksuja. Flycktin mukaan kaikilla asemilla vuokra on myyntisidonnainen. ”Malli voi olla erilainen, mutta samalla tavalla toimivat esimerkiksi kansainväliset pikaruokaketjut.”

Nyt kauppiaat ja Teboil neuvottelevat tulevaisuuden mallista. Flyckt sanoo, että vielä on liian aikaista sanoa, millaiseen malliin päädytään. ”Nyt haettiin työrauhaa kauppiaiden suuntaan. Tämä on kohtuuton heitä kohtaan. Ihmisten pitäisi ymmärtää, millaisia seurauksia tällä on. Ei meidän kauppiailla ole tekemistä Lukoilin kanssa.”

Tiedotteen mukaan haussa on kuitenkin malli brändin alla toimivista itsenäisistä kauppiaista.

