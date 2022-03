Netflix on tehnyt ostotarjouksen suomalaisesta Next Gamesista

Helsinki

Suoratoistojätti Netflix on tehnyt ostotarjouksen suomalaisesta peliyhtiö Next Gamesista. Netflix tarjoaa peliyhtiön osakkeista yli kaksinkertaista hintaa eiliseen pörssikurssiin verrattuna. Tarjouksen yhteenlaskettu arvo on noin 65 miljoonaa euroa.

Vuonna 2013 perustettu Next Games kehittää ja operoi pitkäkestoisia ja vuorovaikutteisia mobiilipelejä, jotka perustuvat suosittuihin viihdebrändeihin. Yhtiö on muun muassa tehnyt pelin joka perustuu Netflixin Stranger Things -sarjaan.