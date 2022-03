Tampereen Koskikeskuksessa huokaistiin helpotuksesta, kun keskustan remontit vihdoin valmistuivat – viime vuonna 3,8 miljoonaa kävijää

Hatanpään valtatien työmaa näkyi tamperelaisessa kauppakeskus Koskikeskuksessa. Kun työmaavaihe päättyi, loppuvuosi 2021 oli hyvä.

Koskikeskuksessa on huokaistu helpotuksesta, kun ratikka ja Nokia-areena ovat valmistuneet ja hotelli Ilves avautuu maaliskuussa. ”Hatanpään valtatiellä olleet työmaat ovat vaikuttaneet paljon asiakkaiden liikkumiseen”, sanoo keskuspäällikkö Reeta Thure Koskikeskuksen omistavasta Cityconista.

Tälle vuodelle on paljon suunnitelmia, mutta Thure sanoo, että tenniskenttiä ei ole piirretty suunnitelmiin. Kun Koskikeskus avattiin vuonna 1988 sen katolla oli kaksi tenniskenttää.

Tampereella Hatanpään valtatiellä olevassa Kauppakeskuksessa kävi viime vuonna 3,8 miljoonaa ihmistä, määrä oli noin 5 prosenttia pienempi kuin edellisenä vuonna 2020. ”Koronarajoitukset vaikuttivat, mutta on vaikea sanoa, mikä oli koronan ja mikä rakennustyömaiden vaikutusta.”

Isoa päivittäistavarakauppa ei Koskikeskuksessa ole. Se on tuntunut etenkin korona-aikana, koska rajoitukset eivät ole vaikuttaneet niin voimakkaasti ruokakauppaan kuin muihin toimijoihin. ”Päivittäistavarakauppa takaisi jatkuvamman kävijävirran.”

Myynti kasvoi 6 prosenttia

Koskikeskuksen myynti oli 118,7 miljoonaa euroa vuonna 2021. Koko vuoden myynti kasvoi noin 6 prosenttia vuodesta 2020. ”Loppuvuosi 2021 oli todella hyvä”, Thure sanoo.

Kasvuun oli useita syitä. Korona helpotti, Hatanpään valtatien työmaat saatiin pois ja kauppakeskus sai hyviä avauksia, joista yksi oli marraskuussa avannut Taco Bell -ravintola. Lisäksi loppuvuonna oli useita pop up -toimijoita.

”Positiivinen trendi on jatkunut alkuvuonna”, Thure sanoo.

Maaliskuussa Koskikeskuksessa avaa virolainen kodintarvikeliike Apelsin Suomen ensimmäisen myymälänsä. Toukokuussa avautuu Suomen suurin Nanson myymälä, josta löytyy uutuuksien ja kodintuotteiden lisäksi outlet-osasto.

”Olemme iloisia voidessamme tarjota asiakkaille perinteikkään suomalaisbrändin lippulaivamyymälän ja Suomen markkinoilla täysin uuden toimijan. Meille on tärkeää pystyä kehittämään ja uudistamaan valikoimaa.”

Aina vaihtuvuutta

Thuren mukaan paljon tulee kyselyitä erilaisilta toimijoilta. Hänen mukaansa kauppakeskuksissa on aina vaihtuvuutta. Koskikeskukseen tuli viime vuonna 6 uutta toimijaa, lähtijöitä oli hieman vähemmän.

Koskikeskuksen vuokralaisten lukumäärä on noin 80.

Viime vuosina Koskikeskuksen visuaalista ilmettä on uusittu. Katon lasimuttereiden päälle on tullut uudet valomainokset, muualla olevien valomainoksien kokoa on lisätty.

Citycon omistaa Koskikeskuksen lisäksi muun muassa Ison Omenan ja Myyrmannin Helsingissä, Isokristiinan Lappeenrannassa ja Isokarhun Porissa. Suomen lisäksi Cityconilla on kauppakeskuksia Norjassa, Ruotsissa, Tanskassa ja Virossa.