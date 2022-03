Ylöjärveläisen Arktan liikevaihto kasvoi viidenneksen

Ylöjärveläisen Arkta-konsernin liikevaihto kasvoi 21 prosenttia. Liiketoiminnasta isoin osa on asuntotuotantoa.

Arktalla oli viime vuonna rakenteilla yli 1400 asuntoa, yksi kohde on kuusi puukerrostaloa Tampereen Vuoreksessa. Arkta-konsernin toimitusjohtaja Maarit Sääksi on kuvattu Vuoreksessa tammikuussa 2021.

Aamulehti

Rakennusalalla toimivan Arkta-konsernin liikevaihto kasvoi viime vuonna 21 prosenttia ja nousi 137 miljoonaan euroon. Liikevoitto vuonna 2021 oli 8,8 miljoonaa euroa.

Ylöjärveläisen konsernin liiketoiminnasta asuntotuotantoa oli 72 prosenttia, yhteiskuntatilojen rakentamista 23 prosenttia ja betonielementtien tuotantoa 5 prosenttia. Asuntorakentamisessa Arktalla on kasvuodotuksia jatkossakin.

Arktalla oli viime vuonna rakenteilla yli 1 400 asuntoa. ”Työpöydällä on useita uusia hankkeita, jotka perustuvat omaan tonttivarantoomme. Teemme noin puolet asunnoista kuluttajamyyntiin ja loput myymme kokonaisina kiinteistösijoittajille sekä julkisen sektorin rakennuttajille”, toimitusjohtaja Maarit Sääksi sanoo tiedotteessa.

Konserni on tunnettu muun muassa puurakentamisesta. Tampereella on valmistumassa kuuden puukerrostalon kortteli Vuorekseen. Alueen rakentaminen alkoi vuonna 2020. Pääkaupunkiseudulla on käynnistynyt viiden puukerrostalon hanke. Lisäksi tänä vuonna Arktalta valmistuu Tuusulaan Suomen suurin CLT-rakenteinen puupäiväkoti.

Konsernin painopisteet ovat Pirkanmaalla, Uudellamaalla ja Etelä-Pohjanmaalla.