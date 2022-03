Öljyn hinta jyrkässä nousussa – Bloomberg: USA ja muut maat avaavat varmuusvarastonsa

Yhdysvallat ja muut maat ovat sopineet purkavansa öljyn varmuusvarastojaan, kertoo uutistoimisto Bloomberg lähteidensä tietoihin perustuen.

Raakaöljyn hinta on kohonnut reippaasti sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan viime viikolla. Brent-viitelaadun hinta on kohonnut jo 105 dollariin tynnyriltä. Hinta on noussut tänään seitsemän dollaria.

Bloombergin lähteiden mukaan Kansainvälinen energiajärjestö IEA vapauttaa markkinoille 60 miljoonaa tynnyriä öljyä varmuusvarastoista eri puolilta maailmaa. Määrästä puolet tulee Yhdysvaltojen varastoista ja loput Euroopasta ja Aasiasta, yksi lähteistä kertoi.