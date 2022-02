Toimitusjohtaja Jukka Moision mukaan ruplan kurssin syöksy heijastuu Venäjällä toimivaan Nokian Renkaisiin monin tavoin: raaka-aineiden hinta nousee ja myynnin arvo laskee Venäjällä. Pakotteet estävät yhteistyön pakotelistalla olevien ihmisten ja yritysten kanssa. Yhtiön Venäjän tehdas toimii kuitenkin entiseen tapaan. ”Ihmiset siellä ovat tietenkin yhtä lailla kauhistuneita kuin me kaikki siitä, että tilanne on tällainen Ukrainassa.”

Ukrainan sota, Venäjään kohdistetut pakotteet ja ruplan syöksy sulattavat Nokian Renkaiden osakkeen arvoa.

Osakkeen arvosta katosi maanantaiaamusta maanantai-iltapäivään mennessä viidennes verrattuna sen arvoon vielä perjantaina ennen pörssin sulkeutumista.

Maanantaina iltapäivällä osakkeen arvo liikkui 16,5 euron tuntumassa, kun perjantaina se oli runsaat 21 euroa. Osakkeen hinta on siis laskenut maanantaipäivän kuluessa yli 20 prosenttia.

Renkaiden osakkeen arvo on laskenut jo pitkin helmikuuta. Vielä helmikuun 10. päivänä sen hinta hipoi 30:tä euroa eli hinta on tullut alas yli 40 prosenttia.

Nokian Renkailla on Pietarin lähellä Seuloskoissa tehdas, jossa valmistetaan 80 prosenttia yhtiön henkilöauton renkaista. Nokian Renkaat on Venäjän suurin kulutustavaroiden viejä.

Renkaat perui ennusteensa tuloksesta

Nokian Renkaat tiedotti maanantaina, että se peruu taloudellisen ohjeistuksensa tälle vuodelle eikä anna uutta ohjeistusta. Nokian Renkaiden toimitusjohtaja Jukka Moisio sanoo Aamulehdelle tämän johtuvan muun muassa pakotteisiin ja ruplaan liittyvistä epävarmuuksista.

Tiedotteessaan Nokian Renkaat kertoi, että Venäjän sotatoimet Ukrainassa ja niistä seuranneet pakotteet aiheuttavat merkittävää epävarmuutta liittyen Venäjään, Venäjän rahoitusjärjestelmän ja maksuliikenteen toimivuuteen sekä Venäjän ruplan valuuttakurssiin. Vielä helmikuun 8. päivä Nokian Renkaat arvioi liikevaihtonsa ja liikevoittonsa kasvavan tänä vuonna.

Nokian Renkaat siirtää tuotantoaan Venäjältä tehtaisiinsa Nokialle ja Yhdysvaltoihin, mutta Moision mukaan tästä yhtiö on tehnyt päätöksen jo viime kesänä. Tuotannon siirto johtuu hänen mukaansa Venäjän tehtaan tilanahtaudesta eikä maailmanpoliittisesta tilanteesta.

”Venäjän tehtaalla ei ole tilaa kasvattaa tuotantoa, vaan sitä pitää kasvattaa Nokialla tai Yhdysvalloissa.”

Mikä tilanne Venäjän tehtaalla on nyt?

”Tehtaan toiminta jatkuu entisellä tasolla ja teemme niitä asioita, joita pakotteiden puitteissa voimme tehdä. Ihmiset siellä ovat tietenkin yhtä lailla kauhistuneita kuin me kaikki siitä, että tilanne on tällainen Ukrainassa. Kyllä he ovat olleet sitä jo siitä lähtien, kun tämä tapahtumaketju lähti liikkeelle.”

Myynnin arvo heikkenee euroissa

Ukrainan sodan vuoksi Venäjää vastaan asetetut pakotteet vaikuttavat Moision mukaan Nokian Renkaisiin niin, että sen rahaliikenne ei voi kulkea tiettyjen venäläispankkien kautta, vaan ne on hoidettava kansainvälisen pankin kautta.

”Emme tietenkään tee minkäänlaista yhteistyötä pakotelistalla olevien ihmisten tai instituutioiden kanssa, kuten ei mikään muukaan yritys. Se on täysin selvää kaikille.”

Ruplan voimakkaan heikentymisen vuoksi Nokian Renkaiden ruplissa tekemän myynnin arvo heikkenee euroissa.

”Ruplan kurssin heikkenemisestä seuraa myös se, että euroon ja dollariin pohjautuvien raaka-aineiden hinta kallistuu. Venäläiselle kuluttajalle se näkyy niin, että tuotteiden hinnat ja inflaatio lähtevät laukkaamaan.”

Jos tilanne kärjistyy tätä vauhtia ja niin sanotun muun maailman mieli yhä enemmän kääntyy Venäjää vastaan, se ei voi olla heijastumatta Nokian Renkaiden brändiin?

”Sitten katsotaan, kun se tapahtuu. Olemme varautuneet erilaisiin skenaarioihin ja tehneet vaihtoehtoisia toimintasuunnitelmia.”

Muun muassa Alko, S-ketju ja Kesko ovat ilmoittaneet poistavansa venäläiset tuotteet hyllyistään. Onko odotettavissa moraalista paheksuntaa niin, että kuluttajat kieltäytyvät ostamasta Nokian Renkaiden tuotteita, koska niitä valmistetaan Venäjällä?

”Nokian Renkaiden tuotteita valmistetaan myös Nokialla yhä enenevässä määrin. Myös monet muut suomalaiset firmat toimivat Venäjällä. Suomalaiset kuluttajat varmaan näkevät, että Nokian Renkaiden renkaita tehdään myös Nokialla eli ne ovat myös suomalaisia tuotteita. Mehän olemme kuitenkin suomalainen firma. Meillä on tehdas Venäjällä, mutta olemme suomalainen firma ja kaikki meidän tuotteemme kehitetään Suomessa.”

Kai yleisön mielipide on asia, johon teidän täytyy reagoida?

”Totta kai me yhtiönä seuraamme tilannetta ja pidämme huolta siitä, että meillä on hyviä Suomessa kehitettyjä tuotteita, joita valmistetaan Suomessa. Toki niitä valmistetaan myös Yhdysvalloissa ja Venäjällä.”

Ukrainalaisille palkka etukäteen

Nokian Renkaat avasi Venäjän tehtaansa 2000-luvun puolivälissä. Moision mukaan on hyödytöntä pohtia nyt jälkikäteen, oliko päätös viisas. ”Aikapyörä liikkuu vain eteenpäin”, hän sanoo.

Moisio kertoo Nokian Renkaiden Ukrainan tiimin työntekijöiden saaneen yhtiöltä viime viikolla luvan olla kotona. ”En tiedä, onko työntekijöitämme sodassa. Sen tiedän, että kaikki on kotiutettu ja että olemme maksaneet heille palkan etukäteen.”