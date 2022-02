Pörssit romahtivat maailmalla, öljyn hinnat hipovat entisiä ennätyksiä – näin maailman, Venäjän ja Suomen markkinat reagoivat

Osakemarkkinat reagoivat miinusmerkkisesti torstaiaamun tapahtumiin. Sen sijaan kullan ja öljyn hinnat hipovat entisiä ennätyksiä, kun sijoittajat hakevat niistä turvaa. Grafiikat näyttävät talouden liikkeet.

Öljyn hinta on korkeimmillaan sitten vuoden 2014. Kuvassa öljynpumppaamo Texasissa, Yhdysvalloissa.

Globaalit osakemarkkinat sukelsivat torstaina, kun ne reagoivat Venäjän hyökkäykseen Ukrainassa.

Venäjän presidentti Vladimir Putin ilmoitti varhain torstaiaamuna aloittavansa sotilasoperaation Ukrainassa. Venäjän puolustusministeriön mukaan maa kohdistaa iskunsa Ukrainan sotilaalliseen infrastruktuuriin täsmäaseilla. Ukrainassa on raportoitu räjähdysten äänistä useissa kaupungeissa.

Maailman osakemarkkinat

Euroopan markkinat sukelsivat heti avauduttuaan torstaina. Lontoon pörssi oli kolmen prosentin pudotuksessa, Frankfurt ja Pariisi yli neljän prosentin laskussa.

Aasiassa Tokion Nikkei-indeksi sulkeutui 1,8 prosentin laskuun, ja pörssikäyrä päätyi matalimmalle tasolle 15 kuukauteen. Teknologiainvestoija Softbank putosi 6,83 prosenttia, lentoliikenneosakkeet putosivat 5,4 prosenttia. Öljy-yhtiöt taas nousivat reilusti.

Hongkongin Hang Seng -indeksi oli noin 3 prosentin laskussa. Shanghain yleisindeksi oli reilun prosentin laskussa, ja Kiinan CSI 300 -indeksi 2,8 prosentin laskussa.

Yhdysvaltain pörssien futuurit olivat torstaiaamuna kaikki yli kahden prosentin laskussa, ja laskusuunta vain kasvoi aamun edetessä. Nasdaq oli 3,4 prosentin laskussa, S&P 500 -futuurit 2,7 prosentin laskussa ja Dow 2,6 prosentin laskussa.

Myös bitcoin oli 7,8 prosentin laskussa.

Venäjän talous

Moskovan pörssi ilmoitti ensin keskeyttävänsä kaupankäynnin toistaiseksi. Pörssi perui ilmoituksen noin tuntia myöhemmin, ja kertoi aloittavansa kaupankäynnin.

Pörssi lähti heti avauduttuaan roimaan luisuun. Laskua oli aluksi 11 prosenttia, ja tunnissa käyrä oli jo 14 prosentin laskussa.

Kello 9.45 mennessä Moskovan pörssin Moex-indeksi oli pudonnut jo 28 prosenttia. Kyse on totaalisesta pörssiromahduksesta.

Myös Venäjän valuutan ruplan kurssi romahti torstaina ennätysmäisen matalalle. Yhdellä dollarilla saa nyt 86,1 ruplaa.

Euroa vasten rupla on heikentynyt alkuvuoden aikana 17 prosenttia. Eurolla saa noin 98,4 ruplaa.

Suomen markkinat

Helsingin pörssi avautui kolmen prosentin laskuun, ja luisu syveni muutamassa minuutissa 4,5 prosenttiin. Nokian renkaat oli 10,5 prosentin laskussa, Fortum 8 prosentin laskussa. Finnair 5,3 prosentin laskussa.

Danske Bank sanoo tiedotteessaan Venäjän muuttuneen hylkiövaltioksi, jonka seurauksena länsimaat asettanevat maalle lisää tuntuvia sanktioita. Pankki arvioi, että todennäköisesti öljy- ja kaasukauppa jää sanktioiden ulkopuolelle.

Danske Bank suosittelee sijoittajia painottamaan salkussaan laatuyhtiöitä, eli sellaisia, joiden oman pääoman tuotto on korkea, joiden tuloskasvu on tasaisen hyvää ja jotka eivät ole kovin velkaisia.

”Historiassa suuretkin geopoliittiset kriisit ovat aiheuttaneet vain rajallisia laskuja osakekursseissa, ja tästäkin heikkoudesta toivutaan aikanaan. Pitkäjänteisen sijoittajan ei ole syytä lähteä tekemään kriisien vuoksi muutoksia salkussaan, kunhan painotukset vastaavat omaa sijoitushorisonttia ja riskinottokykyä”, Danske Bank sanoo tiedotteessaan.

Raaka-aineet ja energia

Dollarin, kullan ja öljyn hinnat sen sijaan nousevat, kun sijoittajat hakevat niistä turvaa. Kulta oli 1,6 prosentin nousussa. Raakaöljyn hinta nousi yli sataan dollariin barrelilta ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2014.

Markkinoilla ennakoidaan vahvempia sanktioita Venäjää kohtaan, mikä vaikuttaa Venäjällä tuotettavien raaka-aineiden hintaan.

Sodan ja sanktioiden uhka on nostanut öljyn hintaa yli 20 dollarilla barrelilta vuoden alusta lähtien. Venäjä on maailman toiseksi suurin öljyntuottaja ja merkittävä maakaasun viejä Eurooppaan.

Lontoossa alumiinin hinta nousi ennätysmäisen korkeaksi, 3 388 puntaa tonnilta. Venäjä on merkittävä metalliteollisuuden toimija, ja maa tuottaa noin 6 prosenttia maailman alumiinista ja 7 prosenttia nikkelistä.

Myös kullan spot-hinta on noussut poikkeuksellisen korkeaksi. Hinta on torstaiaamuna kello 9 jälkeen yli 1 940 dollaria troy-unssilta. Hinta on korkeimmillaan puoleen vuoteen.

Turvallisina pidettyjen Yhdysvaltain ja Saksan valtionlainojen korot olivat selvässä laskussa.

Venäjän hyökkäys nosti rajusti myös maakaasun hintaa. Maaliskuussa erääntyvän, Euroopan markkinoille keskeisen ttf-kaasufutuurin hinta oli aamulla lähes 30 prosentin nousussa.

Uutinen päivittyy.