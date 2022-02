95-oktaaninen bensa rikkoi kahden euron haamurajan Tampereella – Grafiikka näyttää, kuinka poikkeuksellista vauhtia bensiini on kallistunut

98-oktaaninen polttoaine rikkoi kahden euron hintarajan jo aiemmin.

Aamulehti

Polttoaineiden hinnat hipovat taas hintaennätyksiä. 95-oktaanisen bensiinin hinta on rikkonut Tampereella kahden euron haamurajan. Tiistaina Lahdenperänkadun Shellillä litra 95E10-laatua maksoi 2,019 euroa.

Polttoaine.netiin päivitettyjen hintatietojen mukaan tiistaina kahden euron rajaa hätyyteltiin useassa paikassa. 1,99 euron litrahintoja on kirjattu ainakin Viinikan ja Koivistonkylän Prisman ABC-asemilla. Keskiviikkona polttoaine ei ollut juuri sen halvempaa: iltapäivällä Linnainmaan Prisman ABC-asemalla 95-oktaaninen maksoi Aamulehden toimittajan mukaan niin ikään 1,99 euroa litralta.

Tankkauksen loppulasku kasvaa yhä suuremmaksi, kun bensan hinta jatkaa nousuaan.

Kiristynyt maailmantilanne nostaa hintoja

Polttoaineiden hintoihin vaikuttavat monet tekijät, kuten maailmanmarkkinat, valuuttakurssit, paikallinen kilpailu sekä verotus.

”Polttoaineen pumppuhintaan vaikuttaa näiden tekijöiden kehitys, joten tulevaa hintakehitystä on vaikea lähteä ennustamaan. Raakaöljyn hinta on ollut noususuunnassa ja hinta maailmanmarkkinoilla on hiljattain saavuttanut monivuotisen huipputason kiristyneen geopoliittisen tilanteen vaikutuksesta”, Nesteen Suomen asemaverkostosta vastaava johtaja Katri Taskinen sanoo Aamulehdelle. Taskisen mukaan Ukrainan kriisin lisäksi esimerkiksi kapinallisten iskuilla Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa on ollut vaikutusta.

Hinnannousuun on vaikuttanut myös esimerkiksi korkea maakaasun hinta, joka on Taskisen mukaan erityisesti kehittyvissä talouksissa aiheuttanut jonkin verran siirtymistä sähköntuotannossa maakaasusta öljyyn.

”Globaalit öljyvarastot olivat laskusuunnassa vuoden 2021 aikana, mikä kertoo myös osaltaan kiristyneestä kysyntä–tarjonta-tilanteesta.”

Öljyä tuodaan muualtakin kuin Venäjältä

Venäläisen öljyn osuus Suomen polttoainemarkkinoilla on hallitseva, mutta tarkkaa osuutta on vaikea arvioida. Raakaöljyä ja öljytuotteita tuodaan Suomeen merkittävässä määrin muualtakin.

Raakaöljyä Porvoossa jalostavan Nesteen öljytuoteyksikön operatiivisen johtajan Sami Ojan mukaan tällä hetkellä noin kaksi kolmasosaa yhtiön käyttämästä raakaöljystä hankitaan Venäjältä.

Raakaöljyä tuodaan Suomeen käytännössä vain Nesteen tarpeisiin. Muut jakeluketjut ostavat bensiiniä, dieseliä ja muita öljytuotteita Ruotsista ja muualta Länsi-Euroopasta sen lisäksi, että hankkivat tuotteita myös Porvoon jalostamolta.

Venäläisen Lukoilin omistaman Teboilin markkinointi- ja viestintäjohtaja Toni Flyckt kertoo, ettei yhtiö tuo lainkaan bensiiniä tai dieseliä Venäjältä. Teboil hankkii polttoaineensa Nesteeltä Porvoosta sekä Länsi-Euroopasta.