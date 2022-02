Tietoturvayhtiö F-Secure jakautuu: kuluttaja- ja yritysliiketoiminnot eri yhtiöihin

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Risto Siilasmaan mukaan jakautumista on harkittu jo jonkin aikaa.

Tietoturvayhtiö F-Secure on jakautumassa kahtia kuluttajatietoturva- ja yritystieto­turvayhtiöiksi. Yhtiön hallitus esittää, että kuluttajapuolelle perustetaan uusi yhtiö, jonka nimeksi tulee F-Secure. Nykyinen yhtiö vaihtaa nimensä With Secureksi, jonka tehtävänä on huolehtia yritysliiketoiminnasta.

Jakautumiseen on sitoutunut hieman yli puolet F-Securen äänivallasta. Jakautumisesta päättää F-Securen yhtiökokous. Jakautumisen on määrä toteutua kesäkuun lopussa.

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Risto Siilasmaa kertoo tiedotteessa, että optimaalista liiketoimintarakennetta F-Securelle on harkittu jo jonkin aikaa.

”Molemmat liiketoiminnat ovat saavuttaneet 100 miljoonan euron liikevaihdon, joten on mielestämme oikea aika niin asiakkaidemme, henkilöstömme kuin osakkeenomistajiemme kannalta ehdottaa F-Securen kuluttajatietoturvaliiketoiminnan eriyttämistä”, hän sanoo.

Hänen mukaansa kahdessa erillisessä yhtiössä voidaan palvella loppuasiakkaita entistä paremmin.

”Olen todella tyytyväinen voidessani kertoa suunnittelemastamme kuluttajatietoturvaliiketoimintamme eriyttämisestä. Uskon, että nyt olisi oikea aika toteuttaa tämä muutos liiketoiminnassamme, mikä loisi kaksi hienoa, hyvässä kehitysvaiheessa olevaa yhtiötä”, arvioi puolestaan toimitusjohtaja Juhani Hintikka tiedotteessa.

