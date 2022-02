Nokialle iso harjoitteluhallin avannut Gogolf suunnittelee pörssiin listautumista

Golfkenttiä omistava välinekauppias ja mediatalo selvittää First North -listalle listautumista.

Viime vuosina nopeasti laajentunut Gogolf selvittää mahdollisuuksia listautua Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle vuoden 2022 aikana.

Vuonna 2010 perustettu, alunperin golfmediaan ja -tapahtumiin, pelaamiseen ja valmennukseen keskittynyt yhtiö on laajentunut golfkenttien, harjoitusalueiden ja sisäharjoittelupaikkojen operoimiseen ja urakointiin.

Yhtiön toinen tukijalka Golf Sky myy golfvälineitä myymälöissä ja verkossa.

Gogolf on tullut tunnetuksi golfkenttien operoijana erityisesti siitä, että se on tuonut golfosakkeiden ja vuotuisten pelimaksujen ja -vastikkeiden rinnalle kuntosaleilta tuttuja kuukausimaksuja tai yhden tai kymmenen kerran korttimaksuja.

Hinnoittelumallin uusiminen ja sisäharjoittelupaikkojen rakennusbuumi ovat olleet viime vuosien puhutuimpia muutoksia golfin harrastuksessa.

Gogolfin kenttiä ovat Kurk Golf, Hills by GoGolf, Peuramaa Golf, GoGolf Isosaari, Hirvensalon Golf ja Vuosaari Links.

Yhtiö kertoo tiedotteessaan kasvaneensa vuodesta 2016 vuoteen 2021 keskimäärin yli 30 prosenttia vuosittain, ja tavoittelevansa voimakasta kasvua niin Pohjoismaissa kuin laajemminkin Euroopassa.

GoGolfin toimitusjohtaja Jyrki Rehumäki kertoo, että yhtiön vuoden 2021 tilintarkastus on kesken, eikä viime vuoden lukuja voi vielä julkistaa.

Hän kertoo kuitenkin, että yhtiön liiketoiminta on ollut viime vuonna kannattavaa.

”Vuonna 2020 tehtiin 16 miljoonaa liikevaihtoa, viime vuonna 23 miljoonaa”, Rehumäki kertoo.

Viime vuoden konsernitilinpäätökseen liitetään Vuosaaren ja Peuramaan golfkentät, koska yhtiö omistaa yli 20 prosenttia kummastakin yhtiöstä.

Gogolf omistaa kahden yhtiön kautta noin 38 prosenttia Oy Peuramaa Golfin osakkeista, Rehumäki kertoo.

Vuosaaresta yhtiö omistaa 48 prosenttia.

”Hankimme molempien yhtiöiden osakkeita”, Rehumäki sanoo.

Gogolf avasi Nokian Kolmenkulmaan marraskuussa ison sisäharjoitteluhallin. Toinen iso sisäkeskus on Keran Hallit Espoossa.

Kilpailu kiristyy

Sisäharjoittelupaikoissa kilpailu kiihtyy eri puolilla Suomea.

Pääkaupunkiseudulle on Rehumäen mukaan talvikauden aikana avattu neljä sisäharjoittelupaikkaa, mutta silti Suomi on jäljessä Ruotsista, jolla isoimmalla toimijoilla on yli 30 hallia.

Gogolf on profiloitunut muun muassa sillä, että sen isoissa harjoittelupaikoissa on runsaasti golfsimulaattoreita ja Trackman-lyöntianalysaattoreita. Simulaattorien ”viihdekäyttö” on kasvanut myös Golf Skyn neljässä myymälässä, Rehumäki kertoo.

”Käytämme niitä mailojen fittaukseen, mutta moni tulee myös kaveriporukalla pelaamaan esimerkiksi tunnettuja Pebble Beach- ja St Andrews -kenttiä.”

Gogolfin listautumisen neuvonantajana toimii Ernst & Young oy.