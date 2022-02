Atrialla tyydyttävä vuosi – kannattavuus kärsii kustannusten noususta

Atrian liikevaihto nousi 1 540 miljoonaan euroon vuoden 2020 1 504 miljoonasta. Lihankulutus pysynyt vakaana, vaikka kuluttajat siirtyvät punaisesta lihasta siipikarjaan.

Atrian viime vuoden oikaistu liikevoitto ylsi 49 miljoonaan euroon, vaikka tulosta painoi myytyyn venäläiseen tytäryhtiöön Pit-Productiin liittyvä 45 miljoonan euron muuntoerä. Plussan puolelle tuli 2,3 miljoonan euron kertaluontoinen työeläkemaksun palautus Ruotsissa.

Liikevaihto nousi 1 540 miljoonaan euroon edeltävän vuoden 1 504 miljoonasta, venäläisyhtiön myynnistä huolimatta.

Toimitusjohtaja Juha Gröhnin mukaan tulokseen voi olla tyytyväinen, vaikka kohonneet kustannukset painoivat liikevoittoa kaikilla liiketoiminta-alueilla vuoden lopussa. Kustannusten nousu tuntui erityisesti Virossa ja Tanskassa.

”Kustannusten nousu on rasittanut Atrian kotimarkkinoita kaikilla liiketoiminta-alueilla ja on koskenut laajalti Atrian hankkimia raaka-aineita, materiaaleja, tarvikkeita ja palveluita. Myös energiakustannukset ovat olleet nousussa. Vuoden viimeisen kolmen kuukauden vertailukelpoinen liikevoitto oli 10,3 miljoonaa euroa. Vuoden 2020 liikevoitosta jäätiin 5 miljoonaa euroa nimenomaan kustannusten nousun vuoksi”, Gröhn totesi tilinpäätöstiedotteessa.

Gröhn totesi, että Atrian markkina-alueilla lihankulutus pysyi viime vuonna vakaana, kun kokonaiskäyttö ja lihaa syövien määrä on pysynyt samalla tasolla. Punaisen lihan kulutus on pienentynyt hieman, mutta sitä on kompensoinut siirtyminen siipikarjan lihaan.

Sianlihan vienti Kiinaan on jatkunut, mutta pienemmillä määrillä. Hintataso aleni viime vuoden lopulla, ja Atria joutuu odottamaan nousevia hintoja ja vahvistuvaa kysyntää. Atria sai tammikuussa siipikarjatuotteiden vientiluvan Etelä-Koreaan.

Osinkoon on luvassa korotus, sillä hallitus esittää 0,63 euron voitonjakoa. Viime vuonna maksettiin 0,50 euroa.