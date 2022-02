Pirkanmaan Osuuskauppa teki ennätyksellisen myynnin vuonna 2021 ja aikoo nyt kiittää työntekijöitään poikkeuksellisilla koronabonuksilla.

Pirkanmaan Osuuskauppa kertoi vuoden 2021 aikana useista tulevista uudistuksista. Yksi niistä on Tampereen Sokoksen ruokakaupan muuttaminen Prismaksi, josta toimitusjohtaja Timo Mäki-Ullakko kertoi lokakuun lopussa. Hänet kuvattiin silloin Sokoksen edustalla.

Aamulehti

Pirkanmaan Osuuskauppa rikkoi myyntiennätyksensä vuonna 2021. Osuuskaupan verollinen myynti oli 1,2 miljardia euroa ja veroton myynti ensimmäistä kertaa yli miljardin. Toiminnan tulos oli reilu 25 miljoonaa euroa.

Pirkanmaan osuuskaupan toimitusjohtaja Timo Mäki-Ullakko kuvailee vuotta kaksijakoiseksi. Kokonaismyynti kasvoi kuusi prosenttia vuodesta 2020, mutta eri toiminnoissa tilanteet vaihtelivat. ”Ravintolatappio oli iso, mutta samaan aikaan volyymi siirtyi ruokakaupan puolelle.”

Päivittäistavarakauppa kasvoi 4,1 prosenttia ja käyttötavarakauppa seitsemän prosenttia. Ravintolakaupan myynti sen sijaan laski 10 prosenttia. Polttoneste- ja autopesukaupan myynti kasvoi eniten, 24 prosenttia. Myyntiä kasvatti polttoaineiden hintojen nousu.

Mäki-Ullakko sanoo, että ravintolarajoitukset vaikeuttivat ravintolaliiketoimintaa eniten vuonna 2021. Hän sanoo, että päättäjät eivät ymmärrä rajoituksia miettiessään, miten tiukassa ruokaravintoloiden tulos usein on. ”Jos siitä leikkaa sen tietyn myynnin, volyymi on riittämätön pitämään toiminta kannattavana.”

500 euron koronabonus

Pirkanmaan osuuskauppa maksaa työntekijöilleen poikkeuksellisen koronabonuksen maaliskuussa. Koronabonuksen suuruus määräytyy viime vuoden työtuntien mukaan ja on enintään 500 euroa.

Koronabonus maksetaan kannustepalkkion päälle. ”Jos toimipaikka pääsi tavoitteisiinsa, henkilökunnalla on maksimissaan mahdollista saada 2 000 euroa (kannustepalkkiota) ja sen päälle vielä 500 euron koronabonus.”

Mäki-Ullakko sanoo, että koronabonus on kiitos henkilökunnalle. ”Onhan tämä ruokakauppa ollut aikamoinen, miten sen nyt sanoisin, härdelli. Volyymi on kasvanut todella paljon, ja kuitenkin henkilökunta on siellä ison asiakasvirran varrella”, hän sanoo. ”On se kova suoritus.”

Koronabonus maksetaan ensimmäistä kertaa. Vuodesta 2020 Pirkanmaan Osuuskauppa maksoi kannustepalkkion kaikille riippumatta siitä, saavuttiko toimipaikka tavoitteitaan.

Verkkokauppa kasvaa

Pirkanmaan osuuskaupan ruoan verkkokaupan myynti tuplaantui vuonna 2021. Ruoan verkkokauppa oli kaksinkertaistunut jo edellisvuonna 2020.

Mäki-Ullakon mukaan kasvu jatkuu edelleen. Osuuskauppa on vastannut kysyntään lisäämällä verkkokaupan noutopisteiden määrää ja työntekijöiden määrää keräilytehtävissä.

Pirkanmaan osuuskauppa investoi 35,5 miljoonalla eurolla vuonna 2021. Kauppojen uudistusten lisäksi osuuskauppa investoi muun muassa sähköautojen latausverkon laajennukseen. Sastamalassa käynnistyi Prisman rakentaminen.