Vuodelta 2022 Nokian Renkaat odottaa kasvua. Inflaatiopaineet, geopoliittinen tilanne ja pandemia aiheuttavat kuitenkin epävarmuutta.

Aamulehti

Nokian Renkaat rikkoi kaikkien aikojen liikevaihtoennätyksensä viime vuonna. Yhtiön koko vuoden 2021 liikevaihto kasvoi 1,71 miljardiin ja liikevoitto 268,2 miljoonaan euroon.

Liikevaihto kasvoi 30,5 prosenttia vuoden 2020 1,31 miljardista eurosta. Liikevoitto kasvoi vielä enemmän vuodentakaiseen nähden: peräti 123,5 prosenttia vuoden 2020 120 miljoonasta eurosta.

”Saavutimme kaikkien aikojen korkeimman liikevaihdon ja paransimme tulosta”, toimitusjohtaja Jukka Moisio summaa tilinpäätöstiedotteessa.

Tiistaina vuoden 2021 tuloksensa julkistaneen yhtiön osakekohtainen tulos oli 1,49 euroa vuonna 2021, kun vuotta aiemmin se oli 0,62 euroa.

Loppuvuoden tulos heikkeni

Nokian Renkaiden loppuvuoden liiketulos heikkeni vuodentakaisesta. Yhtiön liikevoitto oli loka–joulukuussa 53 miljoonaa euroa, kun se oli vuosi sitten samana ajankohtana 71,4 miljoonaa euroa.

Yhtiön liikevaihto sen sijaan kasvoi myös loppuvuonna, 24 prosenttia vuodentakaisesta. Liikevaihto oli loka–joulukuussa 512,6 miljoonaa euroa, kun se oli vuosi sitten samana ajanjaksona 413,4 miljoonaa euroa.

Loppuvuoden osakekohtaiseksi tulokseksi yhtiö kertoi tiistaina 0,27 euroa, kun se oli loppuvuonna 2020 0,4 euroa.

Kohti kasvutavoitteita

Nokian Renkaat ilmoitti syksyllä 2021 uusista keskipitkän aikavälin tavoitteistaan. Keskeisimmät tavoitteet ovat markkinoita nopeampi kasvu ja kahden miljardin euron liikevaihto kolmen–viiden vuoden sisällä.

Moisio sanoo nyt, että yhtiön liiketoiminnan rahavirta oli vahva ja markkina-asema vahvistui kaikilla avainalueilla vuonna 2021. ”Tämä saavutus luo pohjaa jatkaa samaa polkua kohti kahden miljardin euron liikevaihtotavoitetta ja tuloskasvun tavoitetta”, hän kommentoi.

Nokian Renkaat kertoo vuoden 2022 ohjeistuksessaan, että yhtiön liikevaihdon odotetaan kasvavan merkittävästi ja liikevoiton kasvavan.

Koronapandemia aiheuttaa yhtiön mukaan edelleen epävarmuutta, kustannusinflaatiota ja saatavuushaasteita. Yhtiö odottaa silti, että globaali auto- ja rengaskysyntä kasvaa. Yhtiö mainitsee ohjeistuksessaan myös ”meneillään olevan geopoliittisen tilanteen”, jonka yhtiö arvioi aiheuttavan epävarmuutta alkaneena vuonna.

Moisio sanoo tiedotteessa, että yhtiö odottaa inflaatiopaineiden jatkuvan ja edellyttävän systemaattisia hinnankorotuksia vuonna 2022. Raaka-aine- ja logistiikkakustannukset nousivat Moision mukaan jyrkästi jo vuoden 2021 toisella puoliskolla. Yhtiö vastasi hinnannousuihin korottamalla myyntihintojaan.

Kymmeniä uusia työpaikkoja

Jukka Moisio kertoi Aamulehden haastattelussa lokakuussa, että yhtiö on pisteessä, jossa investoinnit on tehty ja ne on pantava tuottamaan. Moisio kuvasi tehtävää yksinkertaiseksi. ”Seuraavaksi pitää myydä renkaita”, hän sanoi.

Moisio sanoi jo syksyllä, että kasvutavoitteiden toteutuminen edellyttää rekrytointeja. Marraskuussa yhtiö kertoikin kasvattavansa tuotantoa Nokialla suuren rengaskysynnän vuoksi. Seurauksena yhtiö aikoi palkata Nokialle 80 uutta työntekijää.

Jo tuolloin yhtiö kertoi palkanneensa Nokialle 120 ihmistä vuoden 2020 aikana.