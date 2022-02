Liennytys jatkuu: UPM:n Pesonen iloitsee alkavista neuvotteluista Paperiliiton kanssa – Paperiliiton Vanhala peukutti takaisin

Paperiliiton ja Sähköliiton lakko UPM:n laitoksilla on jatkunut vuodenvaihteesta lähtien.

STT, Helsinki

Metsäyhtiö UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen odottaa hyviä tuloksia maanantaina alkavista liiketoimintakohtaisista neuvotteluista Paperiliiton kanssa.

”Hienoa, että meillä on nyt yhteinen näkemys ja sitoutuminen viiden liiketoimintakohtaisen sopimuksen rakentamisesta”, Pesonen tviittasi ja vahvisti viestiään peukulla.

Pesonen sanoi olevansa varma, että UPM, Paperiliitto ja Paperiliiton puheenjohtaja Petri Vanhala pääsevät varmasti molempien osapuolten kannalta myönteisiin tuloksiin.

Vanhala peukutti Pesoselle takaisin ja piti hyvänä asiana, jos Pesonen ajattelee samalla tavalla kuin UPM:n työntekijät.

Liennytys pitkäksi venähtäneessä kiistassa alkoi, kun Paperiliiton hallitus perjantaina linjasi liiton olevan valmis neuvottelemaan UPM:n viiden toimialan kanssa. UPM on pitänyt kiinni siitä, että se haluaa tehdä erilliset sopimukset liiketoiminnoilleen, kun taas Paperiliitto on ajanut yrityskohtaista sopimusta.

UPM suhtautui aluksi kielteisesti Paperiliiton tarjoukseen ja torjui sen, koska ei halunnut kilpailusyistä osallistua neuvotteluun liiton tes-neuvottelukunnan kanssa, jossa on mukana myös muiden metsäyhtiöiden työntekijöitä. Muutamaa tuntia myöhemmin ääni kellossa kuitenkin muuttui ja UPM ilmoitti olevansa sittenkin valmis tapaamiseen Paperiliiton ja selluliiketoiminnan välillä selvittääkseen, millainen neuvotteluprosessi on mahdollinen.

Työmarkkinajohtaja Jyrki Hollmén toivoi, että asiassa päästäisiin ensi viikolla jo eteenpäin.

”Olen varovaisen toiveikas, että saamme luottamukselliset ja aidot liiketoimintakohtaiset neuvottelut vihdoin käyntiin. Kaikissa liiketoiminnoissa on nyt päästävä oikeisiin asioihin kiinni – puolin ja toisin. Ensi viikolla olemme viisaampia”, Hollmén tviittasi.

Paperiliiton ja Sähköliiton lakko UPM:n laitoksilla on jatkunut vuodenvaihteesta lähtien. UPM ei ole julkistanut tietoja siitä, miten paljon työtaistelu on tullut sille maksamaan. Paperiliitto on saanut tukea muilta liitoilta, jotka ovat asettaneet UPM:n tehtaita saartoon.

Teollisuusliitto on maanantaina keskeyttämässä huolto- ja kunnossapitotyöt UPM:n lakossa olevilla tehtailla. AKT aloitti saarron viime viikolla, eikä käsittele satamissa UPM:n tuotteita.