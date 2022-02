Näin Nordean asuntolainojen määrät kasvoivat Pirkanmaalla – Jopa 88 prosenttia säästää lainanlyhennysten ohessa

Pirkanmaalla Nordean vuosi 2021 oli vahva. Asuntoluottokanta kasvoi lähes viidellä prosentilla ja uusia säästösopimuksia avattiin 12 prosenttia edellisvuotta enemmän. Aamulehti listasi kunnittain, kuinka paljon Nordean asuntolainojen määrä kasvoi Pirkanmaalla.

Pankkikonserni Nordean liikevoitto kasvoi loka-joulukuussa 1 281 miljoonaan euroon, kun se vuotta aiemmin oli 973 miljoonaa euroa, konserni tiedotti torstaina.

Tuotot kasvoivat 10 prosenttia, ja korkokate parani 7 prosenttia. Kulut pienenivät 10 prosenttia vuodesta 2020, koska edellisvuoden viimeisellä neljänneksellä kirjattiin poikkeuksellisia kulueriä.

Konserni saavutti vuodelle 2022 asettamansa taloudelliset tavoitteensa vuoden etuajassa. Vuonna 2021 sen pääoman tuotto oli 11,2 prosenttia ja kulu-tuottosuhde 48 prosenttia.

Myös Pirkanmaalla Nordean vuosi oli hyvä. Asuntolainoja kysyttiin vilkkaasti, kuten vuotta aiemminkin. Tampereen alueella asuntolainoja myönnettiin yhteensä 559 miljoonaa euroa. Pirkanmaalla asuntoluottokanta kasvoi 4,9 prosenttia vuonna 2021.

Lyhennysten rinnalla säästetään

Nordea Tampereen toimipaikanjohtajan Tomi Tulosen mukaan ihmiset remontoivat kotiaan tai vaihtavat asuntoaan esimerkiksi lisäneliöiden ja pihamaan perässä. Hänen mielestään asuntolainojen takaisinmaksu on sujunut ”erittäin hyvin”. ”Mitään ongelmia tai luottotappioita meillä ei ole”, Tulonen kertoo.

Hän uskoo, että takaisinmaksuun on osittain vaikuttanut lyhennysjousto, jonka avulla asiakas voi itse omassa verkkopankissaan lykätä lyhennystä enintään 10 prosenttia lainan pääomasta. Joustoa käytettiin eniten Tulosen mukaan silloin, kun pandemia alkoi.

Tulonen pitää myönteisenä huomiona sitä, että jopa 88 prosenttia Nordean asuntolaina-asiakkaista säästää.

”Joskus ajateltiin, että on tärkeää, että laina maksetaan nopeasti pois, ja sitten vasta aletaan säästää. Järkevää on tehdä sekä että. Lainan korot ovat edelleen niin alhaiset, että sijoitustuottojen korko on korkeampi. Se on asiakkaallekin edullisempi ratkaisu.”

Mitä? Myönnetyt asuntolainat Pirkanmaalla vuonna 2021 Nordea Pirkanmaan asuntoluottokanta kasvoi 4,9 prosenttia vuonna 2021. Valtakunnallisesti asuntolainoja myönnettiin 5 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Tampereen alueella asuntolainoja myönnettiin yhteensä 559 miljoonaa euroa. Se pysyi samalla tasolla kuin vuonna 2020. Pirkkalaan myönnettiin 10 prosenttia enemmän asuntolainoja vuonna 2021 kuin vuonna 2020. Kangasalla ja Sastamalassa kasvua tapahtui 5 prosenttia. Ylöjärvellä kasvua 1,5 prosenttia. Nokia ja Valkeakoski pysyivät samalla tasolla kuin vuonna 2020. Lainoja myönnettiin aiempaa vähemmän ainoastaan Lempäälän-Akaan seudulla. Laskua tapahtui noin 13 prosenttia. Listauksessa on mainittu suurimmat kaupunkialueet, sillä pienemmissä kunnissa luvut eivät anna yhtä luotettavaa kokonaiskuvaa. Lähde: Nordea Tampere.

Nuoret kiiruhtivat sijoittamaan

Kun korona vuonna 2021 jatkui, monelle jäi tilille ylimääräistä rahaa. Säästäminen ja sijoittaminen näkyi myös konsernin pankeissa Pirkanmaalla. Maakunnassa avattiin uusia säästösopimuksia 12 prosenttia edellisvuotta enemmän, ja Nordea sai yli 3 000 uutta säästäjäasiakasta.

Uusia osakesäästötilejä avattiin yli 1 400. Uudet sijoittajat ovat tavallisesti nuoria, mutta sijoittajia löytyy jokaisesta ikäryhmästä. Myös suoriin osakkeisiin sijoittaminen on alkanut kiinnostaa siinä määrin, että osakkeisiin ja rahastoihin säästettiin enemmän kuin tileille.

”Aikaisemmin sijoittamista pidettiin iäkkäämpien mieshenkilöiden osakeharrastuksena. Viime vuosina on muuttunut siihen suuntaan, että nuoret ja naiset tulevat entistä määrätietoisemmin mukaan. Sijoittamisesta on tullut jopa trendi ja ilmiö”, Tulonen taustoittaa.

”Tuntuu, että suomalaiset alkavat olla enemmän valveutuneempia sijoittamisen suhteen kuin aiemmin.”

Sijoittaminen on ottanut askeleita myös entistä vastuullisempaan suuntaan. Euroopan komission melko tuoreen asetuksen mukaan rahastot jaotellaan ryhmiin niiden kestävyyden mukaisesti. Kestäviä vaihtoehtoja ovat 9. ja 8. artiklan mukaiset rahastot. Ne keräävät Nordeassa jopa 70 prosenttia uusista sijoituksista.