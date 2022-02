Kauppakamarin Peer Haataja uskoo Sandvikin jätti-investoinnin voivan toimia sysäyksenä muillekin: ”Se voi laittaa naapuriyrityksen miettimään uskaltaisimmeko mekin”

Tampereen kauppakamarin edunvalvontajohtaja sanoo, että Tampereen kaupunkiseudun hyvän pöhinän taustalla on kokonaisvaltainen kehittyminen.

Metalli- ja kaivosalan teknologiayritys Sandvik kertoi keskiviikkona 50 miljoonan euron investoinnistaan. Tampereen kauppakamarin edunvalvontajohtaja Peer Haataja sanoo, että tämän kokoluokan investoinnit kertovat siitä, että yritys katsoo pitkälle tulevaisuuteen ja haluaa kehittää toimintaansa myös Tampereella ja Pirkanmaalla.

Haataja sanoo, että isoista investoinneista käydään kansainvälisten konsernien sisälläkin todella kova taistelu siitä, minne sellainen saadaan.

”Kun tällainen sitten saadaan Suomeen ja sen myötä myös Tampereelle, kertoo se siitä, että Sandvik on tehnyt täällä hyvää työtä. Samalla se näyttää emoyhtiölle, että täällä kannattaa toimia ja investoida.”

Haataja sanoo, että Sandvik on kehittynyt Pirkanmaalla hyvään suuntaan jo pidemmän aikaa. Taustalta löytyy Haatajan mukaan hyviä innovaatioita ja tuotekehitystä, joka on merkki siitä, että alueella halutaan olla pitkän aikaa.

”Siellä missä on tuotekehitystä, on usein myös valmistusta, joka luo paitsi korkean tason työpaikkoja, myös valmistavan teollisuuden ammattilaisten tarvetta.”

Haataja näkee, että parhaassa tapauksessa Sandvikin investointi-ilmoitus voi toimia sysäyksenä myös muille vastaavansuuntaisille päätöksille, sillä se kertoo kilpailukykyisestä toimintaympäristöstä.

”Jokainen yritys tekee omat päätöksensä, mutta aina sillä on se merkitys, että se luo uskoa muihin alueen yrityksiin. Se voi esimerkiksi laittaa naapuriyrityksen miettimään uskaltaisimmeko mekin.”

Tampereelle useita investointeja

Haataja sanoo, että jos investointeja katsotaan koko Tampereen kaupunkiseudun osalta, tilanne näyttää hyvältä. Valtakunnallisella tasolla Suomen investointitaso on ollut viime vuosina laimea, ja tehdyt investoinnit ovat pääosin olleet korvausinvestointeja.

”Tampereella monet toimijat ovat kuitenkin laajentaneet toimintaansa ja tehneet muitakin kuin korvausinvestointeja. Lisäksi alueelle on tehty sijoittumisia ja pääomasijoituksia. Alueella menee keskimääräisesti paremmin kuin muualla Suomessa.”

Haataja kuvailee, että Tampereen kaupunkiseudun hyvän pöhinän taustalla on kuitenkin kokonaisvaltainen kehittyminen, alue on kehittynyt suotuisaksi kasvupaikaksi yrityksille.

”Korkeakoulu- ja tutkimusyhteisö on tiivis. Se mahdollistaa tuotekehityksen pysymisen täällä samaan aikaan, kun ammatillinen puoli tuottaa osaajia laiterakentamiseen. Kaikkiaan tämä on mennyt hyvään suuntaan.”

Vaikka alueella menee nyt investointien ja kehityksen osalta hyvin, myös uhkia on. Esimerkiksi monen alan osaajapula on jo kriittisellä tasolla.

”Se on oikeasti uhka. Jos osaajia ei ole, on selvää että yritykset miettivät, missä ne laitteet valmistetaan. Yritykset elävät kysynnän mukaan, ja se on aika iso ongelma, jos tilauksia tulee enemmän kuin pystytään valmistamaan. Mikäli tällainen tilanne tulee, peruslähtökohta on, että tuotteet valmistetaan muualla.”

Kaupunki aikaisempaa enemmän mukana

Yritykset ja niiden tekemien investointien merkitys työvoiman ja verotulojen kannalta on Haatajan mukaan huomattu myös Tampereen kaupungilla. Haataja sanoo, että yritysten näkökulmasta suunta on ollut oikeanlainen lähes koko 2000-luvun.

”Tällä hetkellä esimerkiksi keskustelut toiminnan laajentamiseksi etenevät suhteellisen helposti ja suhteet ovat välittömät. Näin ei ole suinkaan aina ollut, ja joskus on ollut nihkeämpääkin. Mielestäni kaupunki on tehnyt tässä hyvää työtä.”

Toimia tarvitaan kuitenkin edelleen, jotta tilanne voi pysyä hyvänä. Haataja kertoo, että kaksi ydinkohtaa, joihin tulee kohdentaa nopeaa reagointia akuutin työvoimapulan lisäksi, ovat alueen sekä yhteiskunnan markkinoiminen yrityksille sekä osaajille.

”Alueesta pitää kertoa rohkeasti. Meillä on jo paljon vientiyrityksiä ja useita globaaleja brändejä. Jo nämä ovat aika hyvä käyntikortti myydä tätä aluetta myös muille yrityksille. Omaa häntää kannattaa mielestäni rohkeasti nostaa.”

Haataja sanoo, että myös turvallisesta ja ennakoitavasta yhteiskunnasta tulisi pitää enemmän ääntä.

”Monissa muissa maissa on paljon rauhattomampaa eikä politiikka ole välttämättä niin arvattavaa, joka aiheuttaa sen, että bisneksen tekeminen ja kehittäminen on hankalampaa.”