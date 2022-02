Näin asuntolainasi kallistuu lähivuosina – Katso laskurista, kuinka paljon enemmän joutuisit maksamaan kuukaudessa: "Olisi hyvä varautua 2–3 prosentin korkoon"

Asiantuntijat ennustavat, että asuntolainojen nollakorot voivat pian olla historiaa. Tuoreimman arvion mukaan EKP nostaisi ohjauskorkoa jo tänä vuonna. Kokeile Aamulehden laskurilla, miten korkojen nousu vaikuttaisi asuntolainasi kuukausierään. Pienikin muutos voi näkyä satoina euroina.

Viimeiset 10 vuotta ovat olleet asuntovelalliselle mukavaa aikaa. Raha on ollut halpaa, sillä korkoja ei ole juuri tarvinnut maksaa. Nollakorkojen aikana lainaa on myös otettu. Danske Bankin pääekonomisti Pasi Kuoppamäen mukaan asuntolainakanta on etenkin viime aikoina kasvanut voimakkaasti ja uudet lainat ovat olleet yhä suurempia ja pidempiä.