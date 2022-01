Aktia: Koronapandemia on lisännyt suurten vuokra-asuntojen kysyntää – Tampereella kolmioiden vuokrien kasvu jo nopeampaa kuin pääkaupunkiseudulla

Vuokralla asuvien kotitalouksien osuus noussut kymmenessä vuodessa yli kolmannekseen.

STT

Vuokra-asuntomarkkinoilla on pandemian aikana tapahtunut siirtymä suurempien asuntojen suuntaan, arvioi Aktian pääekonomisti Lasse Corin asuntomarkkinakatsauksessaan. Kerrostaloyksiöiden vuokrien nousu on pääkaupunkiseudulla rauhoittunut merkittävästi, mutta koko maassa kolmen huoneen ja suurempien asuntojen vuokrien kasvuero on pienentynyt.

Viime vuonna suurien asuntojen vuokrat nousivat hetkellisesti jopa yksiöiden vuokria nopeammin. Loppuvuodesta yksiöiden ja kolmioiden vuokrat nousivat yhtä nopeasti. Kasvukeskusten väliset erot ovat korostuneet. Tampereella ja Turussa kolmioiden vuokrien kasvu on kiihtynyt selvästi nopeammaksi kuin pääkaupunkiseudulla.

Kaiken kaikkiaan vuokralla asuminen on lisääntynyt. Suurin, neljän prosentin kasvu oli vuonna 2020 kotitalouksissa, joihin kuului vähintään neljä ihmistä. Samana vuonna 34 prosenttia kaikista kotitalouksista asui vuokralla, kun osuus kymmenen vuotta aiemmin oli 30 prosenttia. Aikaisemmin vuokralla asuvien määrän kasvu on ollut ennen kaikkea sinkkutalouksissa.

Lue lisää: Maksaisitko 30 neliön vuokrayksiöistä 800 euroa kuukaudessa Tampereella? – Katso hakukoneesta, millaisia vuokria asuinalueellasi pyydetään: tällaisia olivat kallein ja halvin asunto

Etätyöt ohjaavat isompiin asuntoihin

Syitä suurempien asuntojen kysyntään on useita, joista yksi on koronapandemian myötä yleistynyt etätyöskentely. Corin pitää varmana, että vaikka vielä ei tiedetä, kuinka laajaksi etätyöskentely lopulta jää, on selvää, ettei koronaa edeltäneeseen toimistotyöskentelyasteeseen ole paluuta.

Toinen suurempien asuntojen kysyntää kasvattava tekijä on piristynyt syntyvyys. Viime vuonna vauvoja syntyi jo lähes 50 000 ja trendi osoittaa ylöspäin.

Asuntojen kallistuminen kasvukeskuksissa kasvattaa vuokra-asumisen suosiota. Kaikilla ei ole halua tai taloudellisia mahdollisuuksia ostaa suurta asuntoa haluamaltaan alueelta.

Vuonna 2020 kaikki vanhat kerrostalokolmiot kallistuivat keskimäärin 2,7 prosenttia ja yksiöt 2,2 prosenttia. Kasvukeskuksissa suurten kerrostaloasuntojen hinnat ovat kuitenkin monina vuosina nousseet yli 5 prosenttia vuodessa.

Uudet asunnot yhä pienempiä

Kerrostaloihin rakennetaan nykyään aiempaa pienempiä asuntoja. Keskimääräinen asunto oli vuonna 2010 kooltaan 82 neliötä, mutta toissa ja viime vuonna keskikoko oli pienentynyt 68 neliöön. Kehitys on luonnollista, kun yhä useampi hankkii omistus- tai vuokra-asuntonsa yksin. Pienempien asuntojen kysyntä on kasvanut ja ohjannut tuotantoa. Jos suurempien asuntojen kysyntä pysyy vilkkaana, ei olemassa oleva tarjonta kasvukeskuksissa välttämättä vastaa kysyntään. Sekin luo paineita vuokrien nousulle.

Asuntosijoittajat ovat viime vuosina keskittyneet pienempiin asuntoihin, kuten yksiöihin. Korona-aikana niiden kysyntä on vähentynyt ja monin paikoin puhutaan jo vuokralaisen markkinoista. Corin toteaa, että pandemian ollessa vielä päällä, ei pysyvistä muutoksista vielä ole tietoa. Kasvukeskusten suurempien asuntojen kysynnän kasvun puolesta puhuu kuitenkin useampi tekijä.