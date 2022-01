Lähes 70 prosenttia tamperelaisyrityksistä pitää laajennettua koronapassia tarpeellisena – yrityksissä huoli sairaspoissaoloista ja karanteeneista

Kauppakamarien tekemään kyselyyn vastasi 323 Tampereen kauppakamarin jäsenyritystä.

Tamperelaisyritykset kannattavat laajennetun rokotepassin käyttöönottoa. Kauppakamarien tekemän kyselyn mukaan 69,7 prosenttia vastanneista tamperelaisyrityksistä piti laajennettua koronapassia tarpeellisena keinona normaalielämään palaamisessa. 14,2 prosenttia ei pitänyt sitä tarpeellisena ja 17 prosenttia vastasi, ettei sillä ole merkitystä.

Laajennetulla koronapassilla kyselyssä tarkoitettiin koronapassia, joka osoittaa täyden rokotussarjan, sairastetun koronan, tai lääkärin lausuntoon perustuvan lääketieteellisen syyn.

Tamperelaisyritysten vastaukset eivät tulleet Tampereen kauppakamarin johtajan Markus Sjölundin mukaan yllätyksenä.

”Yritysten taloudellisten tilanmittareitten osalta aika muuttumattomana tilanne on pysynyt. Samat toimialat, jotka kärsivät tilanteesta, kärsivät edelleen, eli ravintolat, matkailu ja tapahtumateollisuus, siellä tilanne ei ole yhtään helpottanut.”

Sjölundin mukaan varsinkin rajoituksista kärsivien yritysten suunnalta viesti on, että yhteiskunnasta pitäisi alkaa purkamaan rajoituksia ”sillä tavalla, että sallitaan liiketoiminta ja yrittäminen ja elinkeinon harjoittaminen ilman vaikeita ja byrokraattisia rajoituksia”.

Tamperelaisyritysten vastaukset ovat linjassa valtakunnallisten tulosten kanssa. Koko maan kyselyyn vastanneista yrityksistä 75 prosenttia oli sitä mieltä, että rokotepassi on tarpeellinen keino yhteiskunnan avaamisessa. Kymmenen prosenttia ei katsonut sitä tarpeelliseksi ja 14 prosentille asialla ei ole merkitystä.

Kaikkiaan kyselyyn vastasi 2821 kauppakamarien jäsenyritystä ympäri Suomen. Tampereen kauppakamarin jäsenyrityksistä 323 vastasi kyselyyn.

Sairauspoissaoloista huolta

Sjölund haluaa nostaa esiin kyselyssä esitetyn kysymyksen sairauspoissaolojen ja koronakaranteenien vaikutuksesta yritysten toimintaan.

71,8 prosenttia tamperelaisvastaajista kertoi, että sairauspoissaolot ja koronakaranteenit ovat vaikeuttaneet yritysten toimintaa. Keskimääräistä enemmän häiriötä on ollut erityisesti teollisuuden ja rakentamisen toimialoilla.

”Nyt on valitettavan usein niin, että yritysten työntekijät ovat sairastuneet koronaan suuremmissa määrin, kuin vaikka pandemian alkuvaiheissa. Jotkut yritykset ovat jopa palkanneet vähän enemmänkin työntekijöitä kausiluonteisiin, tai muihin hommiin ihan vaan sen takia, koska he uskovat, että sairauspoissaoloja tulee tai on tulossa.”

Usko kasvuun laskenut

Valtakunnallisen tuloksen mukaan yritysten yleisnäkymät ovat huonontuneet syksystä. 52 prosenttia vastanneista yrityksistä uskoo, että liikevoitto kasvaa tai pysyy ennallaan kahden seuraavan kuukauden aikana. Syyskuussa tehdyn vastaavan kyselyn mukaan kasvuun uskoi koko maan yrityksistä 64 prosenttia.

Henkilöstön määrän ennallaan pysymiseen tai kasvuun seuraavan kahden kuukauden aikana uskoi nyt 78,5 prosenttia, kun syyskuussa näin arvioi vielä 84 prosenttia yrityksistä.

Tamperelaisyrityksistä hieman yli 50 prosenttia uskoo liikevaihdon kasvavan tai pysyvän ennallaan kahden seuraavan kuukauden aikana. 77,6 prosenttia uskoo, että henkilöstön määrä pysyy ennallaan tai kasvaa.

Myös konkurssin riskin koetaan nousseen. Noin 21 prosenttia kyselyyn vastanneista yrityksistä kertoi konkurssin riskin kasvaneen, kun syyskuussa näin arvioi 18,4 prosenttia yrityksistä.

24,3 prosenttia tamperelaisvastaajista arvioi uusimmassa kyselyssä, että konkurssin riski on kasvanut.