Kryptovaluutat laskivat hurjan alhaisiin lukemiin – Asiantuntija kertoo, mistä romahduksessa on kyse

Kryptovaluuttayhdistys Konsensus ry:n Anton Räsänen kertoo, miksi kryptovaluutat reagoivat yhä enemmän perinteisen pörssin liikkeisiin.

Aamulehti

Kryptovaluuttamarkkinoilla syöksytään alaspäin. Bitcoinin arvo alitti 30 000 euron haamurajan 24. tammikuuta, eli dollareissa arvo laski 33 000:een. Litecoin oli alimmissa lukemissa puoleen vuoteen, Etherereum laski kolmen kuukauden pohjalukemiin.

Minkään näiden kolmen suuren kryptovaluutan kohdalla syöksylasku ei ole ensimmäinen. Kryptovaluutat ovat paljon volatiilimpia kuin perinteiset osakkeet, eli kryptojen kurssi saattaa heittelehtiä villisti.

Suomen Kryptovaluuttayhdistys Konsensus ry:n asiantuntijan Anton Räsäsen mukaan tilanne ei ole mitenkään ennenkuulumaton. ”Kryptomarkkinoilla on normaalia, että salkusta sulaa vaikkapa 50 prosenttia. Välillä tullaan voimakkaasti ylös, välillä alas”, Räsänen sanoo.

Räsäsen mukaan romahdus on lähtenyt liikkeelle perinteisiltä osakemarkkinoilta. Osakkeet ovat olleet voimakkaassa laskussa, ja nykyään myös kryptovaluuttamarkkinoilla on paljon ammattimaisia sekä institutionaalisia sijoittajia. Heidän vetäytymisensä näkyy nyt myös kryptovaluutoissa, sillä muun muassa varainhoitoyhtiö GMO:n perustaja Jeremy Grantham on ennakoinut, että pian on puhkeamassa taloushistorian neljäs pörssikupla.

Toinen syy kryptovaluuttapiirien kuohunnalle on, että Bitcoin arvo noudatti pitkään stock-to-flow-nimistä mallia, jonka mukaan kryptovaluutan arvo olisi yltänyt vuodenvaihteessa yli 100 000 dollariin. ”Pitkään näytti siltä, että Bitcoin tosiaan nousee kuten stock-to-flow-mallissa. Siksi ihmiset ovat nyt ihmeissään”, Räsänen toteaa.

”Niin kutsuilla härkämarkkinoilla kaikilla on kivaa, koska kaikki on nousussa. Mutta kryptovaluuttamakkinoilla myös laskut ovat yhtä voimakkaita. Pitkällä aikavälillä trendi on aina ollut nouseva.”