Helsingin pörssin syöksy jatkuu toista päivää putkeen – "Isot juhlat ovat ohi”

Helsingin pörssi on laskenut maanantaina jyrkimmin lähes kahteen vuoteen. Koko tammikuusta tulossa surkein kuukausi sitten pandemian alun.

Helsingin pörssissä on maanantaina käyty osakekauppaa voimakkaassa laskussa toista kauppapäivää peräkkäin.

Jo perjantaina Helsingin pörssi sukelsi yli kolme prosenttia osakkeiden maailmanlaajuisen myyntiaallon seurauksena, kun odotukset keskuspankkien koronaelvytyksen purkamisesta kärjistyivät.

Maanantaina pörssin yleisindeksi OMXH oli iltapäivällä 4,0 prosentin laskussa. Hurjimmillaan indeksi on käynyt 4,2 prosentin laskussa. Edellisen kerran yleisindeksi laski tätä enemmän koronapandemian synkimpään aikaan maaliskuussa 2020.Kaikki toimialaindeksit olivat maanantaina miinuksilla, eniten olivat pakittaneet teknologiaosakkeet.

Perjantaina OMXH romahti 3,1 prosenttia eli eniten kahteen kuukauteen. Helsingin pörssi on laskenut tammikuussa jo yli kahdeksan prosenttia. Koko alkuvuosi on ollut laskuvoittoinen vuoden ensimmäistä viikkoa lukuun ottamatta.

S-Pankin päästrategi Lippo Suominen sanoo, että keskuspankkien ”hyperelvytys” on loppumassa. Koronakriisiä selättämään tarkoitettu rahapoliittinen elvytys on nostanut sekä talouden kasvuun että kääntänyt osakekurssit nousuun ympäri maailman.

”Isot juhlat ovat ohi. On vaikea nähdä, että palataan sellaiseen hurjaan vetoon, jota osakemarkkinoilla on ollut, mutta minkä verran mennään alaspäin on hankala kysymys”, Suominen arvioi.

Yhdysvaltain keskuspankki Fed viesti viime vuoden loppupuolella, että elvytys on pakko lopettaa, koska maan inflaatiovauhti on kiihtynyt kiivaimmilleen liki 40 vuoteen.

”Sijoittajat ovat hermostuneet, koska perinteisesti syklit loppuvat silloin, kun keskuspankit lähtevät vähentämään elvytystä ja kiristämään rahapolitiikkaansa”, Suominen sanoo.

”Kurssit ovat nousseet julmetun kovaa käytännössä koronapandemian alkamisen jälkeen. Aito yllätys tämän laskun ei pitäisi olla.”

Fed pitää keskiviikkona korkokokouksen, jonka odotetaan vahvistavan keskuspankin viestiä korkojen nostosta ja elvytyksen purkamisesta.

Tammikuusta on tulossa sijoittajille surkein sitten maaliskuun 2020, jolloin koronapandemian alkaminen romahdutti kurssit. Maaliskuussa 2020 Helsingin yleisindeksi upposi 16,8 prosenttia.

Myös muualla Euroopassa pörssit ovat olleet maanantaina laskussa, joskin kurssilasku oli Helsingin reunapörssiä loivempaa.

Eurooppalaisia yrityksiä laajasti edustava Stoxx Europe 600 -indeksi oli kello 15.20 mennessä pakittanut noin 2,4 prosenttia.

Frankfurtin Dax-indeksi oli laskenut 1,9 prosenttia ja Pariisin CAC40-indeksi 1,9 prosenttia.

Wall Streetin avausta ennakoivat indeksifutuurit kääntyivät iltapäivällä miinuksille.

Helsingin pörssissä lasku oli laajaa. Päälistan 140 osakkeesta miinuksilla oli 136 osaketta. Suurimmat OMXH25-yhtiöt olivat kaikki miinuksilla.

Vaihdetuimmista osakkeista eniten olivat laskeneet rengasvalmistaja Nokian Renkaat ja kaivolaitevalmistaja Metso Outotec, joiden osakkeista oli sulanut yli kuusi prosenttia. Vähiten olivat tulleet alas defensiiviset Elisa ja Orion.

Selvässä laskussa olivat myös muotitalo Marimekko sekä ohjelmistoyhtiö Qt Group. Yhtiöiden osakkeet halpenivat voimakkaasti myös perjantaina.

Viime vuoden pörssiraketteihin kuuluvan Qt Groupin kurssi oli painunut perjantain ja maanantain aikana 16 prosenttia. Marimekon osake on halventunut vastaavana aikana 15,6 prosenttia.

Sijoittajien huomion on tällä viikolla Yhdysvaltain Fedin korkokokouksen viestien lisäksi neljännen neljänneksen tuloskaudessa.

Helsingin pörssin suurten yhtiöiden tuloskausi alkaa Elisan ja metsäyhtiöiden UPM:n ja Stora Enson katsauksilla. Yhdysvalloista tuloksia saadaan Applelta, Teslalta ja muilta kasvuosakkaiksi kutsutuilta yhtiöiltä.

Hyvät katsaukset näiltä teknologiajäteiltä voivat kääntää sijoittajien tunnelmat, vaikka Yhdysvalloissa muutama viikko pyörinyt tuloskausi on alkanut vaisusti.

”Tunnelmat ovat todella herkät. Hyvä ei riitä, vaan tarvitaan erittäin hyvää. Toki Apple on kerta toisensa jälkeen ylittänyt odotukset, mutta rima on nyt korkealla”, S-Pankin Suominen sanoo.

Teknologiayhtiöistä suoratoistoyhtiö Netflixin osake sukelsi viime torstaina yli 20 prosenttia, vaikka sen tulos oli noin 60 prosenttia odotuksia parempi. Kurssiromahduksen sai aikaan yhtiön arvio, että sen uusien tilaajien määrän kasvu heikkenee.