AKT aloittaa saarron UPM:n tuotteille

Helsinki

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT aloittaa maanantaiaamuna satamissa saarron UPM:n tuotteille tukeakseen Paperiliiton ja Sähköliiton lakkoja. Saarron aikana ahtaajat eivät käsittele UPM:n paperia, sellua ja kartonkia.

AKT katsoo, että UPM:n kieltäytyminen konsernikohtaisista työehtosopimusneuvotteluista on ideologinen ratkaisu, jonka päämäärä on ammattiliittojen syrjäyttäminen sopimustoiminnasta ja siirtyminen työnantajien saneluun.

”Muuta taustaa vasten on vaikea ymmärtää, miksi sopiminen UPM:n johdolle on niin vaikeata samalla kun monilla muilla aloilla sopimus on saatu aikaiseksi”, sanoo AKT:n puheenjohtaja Ismo Kokko tiedotteessa.

AKT katsoo, että kysymys on ennen kaikkea työntekijöiden oikeudesta järjestäytyä ammattiliittoon ja sitä kautta puolustaa etujaan.

”Sellaisissa maissa, missä ammattiliitot ovat heikkoja, ei yleensä voi puhua hyvinvointiyhteiskunnasta, tai edes ihmisoikeuksista”, Kokko toteaa.

Kokko huomauttaa, että Suomi on monissa vertailuissa arvioitu yhdeksi parhaista maista harjoittaa yritystoimintaa. Menestyksen taustalla on Kokon mukaan erityisesti ammattiliittojen ja työnantajaliittojen sitoutuminen työehtosopimustoimintaan.

Paperiliitto päätti torstaina jatkaa vuodenvaihteessa alkanutta lakkoaan kahdella viikolla. Lakon on määrä jatkua 19. helmikuuta saakka, ellei sopua synny sitä ennen. Kiista on pitkittynyt, koska UPM haluaa neuvotella liiketoimintakohtaiset työehtosopimukset viidelle eri liiketoiminnalle ja Paperiliitto haluaa koko konsernin kattavan sopimuksen.