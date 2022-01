Pyynikin panimo lopetti oluen valmistamisen Raholan panimossa ja etsii uusia tiloja – ”Olemme tehneet päätökset lomauttamisesta raskain mielin”

Pyynikin käsityöläispanimo lopetti tuotannon Raholan panimossa. Osa työntekijöistä on jouduttu lomauttamaan. Yritys etsii nyt uutta kiinteistöä panimolle.

Pyynikin käsityöläispanimo etsii uutta kiinteistöä, jossa valmistaa olutta Tampereella. Kuva on otettu Raholan panimolla vuonna 2018.

Pyynikin käsityöläispanimo oy on ajanut alas oluen tuotannon Raholan panimossa. Osa työntekijöistä on jouduttu lomauttamaan joko kokonaan tai osa-aikaisesti.

”Olemme tehneet päätökset työntekijöiden lomauttamisesta raskain mielin”, toimitusjohtaja Kari Lappalainen sanoo.

Hän kertoo, että Raholan panimon vuokrasopimus päättyy vuoden 2023 loppuun mennessä. Raholan alueelle on muutenkin tulossa kaavamuutos, ja kaikki teollisuuskiinteistöt puretaan asuinrakennusten tieltä. Toinen syy Raholan panimon ajamiseen alas on yrityksen taloudellinen tilanne.

Mikä? Pyynikin käsityöläispanimo oy Pienpanimo, toiselta nimeltään Pyynikin Brewing Company oy. Perustettu 2013 Tampereella. Liikevaihto noin 4,7 miljoonaa euroa (2020). Tulos oli noin 500 000 euroa tappiollinen (2020) Työntekijöitä noin 50.

”Liiketoiminta on ollut vuosittain tappiollista. Yritys ei ole tehnyt tulosta vaan on keskittynyt kasvamaan. Hallitus on päättänyt, että yhtiö laitetaan nyt kuntoon ja myös talous laitetaan kuntoon”, Lappalainen sanoo.

”Hallitus on tehnyt päätöksen keskittyä taloudellisen tuloksen tekoon voimakkaan kasvuhakuisuuden sijaan”, hän selventää.

Lappalaisen mukaan Raholan panimoa on rakennettu osissa, ja se ei ole tuotannollisesti tehokas yksikkö.

”Raholan panimossa on korkeat kulut. Me olemme investoineet Viroon Haljalan panimoon, ja rahat eivät riitä kahden panimon pitämiseen”, Lappalainen toteaa.

Pyynikin panimolla on Suomessa noin 20 työntekijää ja Virossa noin 30.

Uuden panimon paikka haussa

Toimitusjohtajan mukaan yrityksen tulevaisuus näyttää haastavalta. Hallitus on kartoittanut panimolle uutta paikkaa ja kiinteistöä Tampereelta viime kesästä asti, mutta sitä ei ole löytynyt. Uutta panimoa varten tarvittaisiin myös rahoitusta.

Tänä talvena kauppa ei ole käynyt tarpeeksi hyvin myyntitavoitteisiin verrattuna, vaikka yrityksen tuotteista pidetään.

”Meillä on yrityksen osakkaille suunnattu merkintäoikeusanti. Sillä on tarkoitus saada käyttöpääomaa”, Lappalainen sanoo.

”Ravintolamyynti on ihan nollassa nyt. Tammi- ja helmikuu ovat aina panimoille vuoden huonointa aikaa kassavirran kannalta.”

”Korona on vaikuttanut ravintolamyynnin lisäksi raaka-aineiden sekä tavaroiden saatavuuteen ja hintaan ja erityisesti energian hintaan”, toimitusjohtaja jatkaa.

Vaikka Raholan panimossa ei enää tuoteta olutta, Tampereella pysyvät yrityksen hallinto, myynti, markkinointi, tapahtumatoiminta, logistiikkakeskus, tislaamo ja tuotekehitys. Tuotekehityksen takia myös oluen koe-erien valmistus säilyy Tampereella.

Toimitusjohtaja Kari Lappalainen sanoo, että koronarajoitusten jälkeen Tampereella sijaitsevan panimoravintola Pyynikin Brewhousen toiminta jatkuu jälleen normaalisti.