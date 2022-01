Miljoonaluokan säästökuurille ryhtyvä Terrafame aloittaa yt-neuvottelut – koskee 680 ihmistä

Yhtiön mukaan vähennystarve olisi enimmillään 75 henkilötyövuotta.

Helsinki

Yhtiö tavoittelee 10 miljoonan euron vuosittaisia säästöjä. Säästöohjelman tavoitteeksi kerrotaan yhtiön kansainvälisen kilpailukyvyn ja kannattavuuden parantaminen.

”Terrafame on matkalla kohti uutta liiketoimintaa, mutta koko toimintamme on oltava tehokasta ja kannattavaa myös liiketoiminnan laajetessa. Varmistaaksemme taloudellisesti kestävän liiketoiminnan tulevaisuudessa on nyt välttämätöntä ryhtyä tarvittaviin säästötoimenpiteisiin”, sanoo toimitusjohtaja Joni Lukkaroinen tiedotteessa.

Terrafame laajensi vuonna 2021 liiketoimintaansa akkukemikaalituotantoon, joka on kuitenkin viivästynyt pandemiassa. Uuden akkukemikaalitehtaan tuotannon ylösajo aloitettiin kesäkuussa, ja loppuvuodesta yhtiö kertoo toimittaneensa ensimmäisiä tuote-eriä asiakkaille.

Akkukemikaalitehtaan henkilöstö jätetään yt-neuvottelujen ulkopuolelle ja tuotannon ylösajoa jatketaan suunnitellusti.

Akkukemikaalitehtaan kustannukset painoivat tulosta

Neuvottelut alkavat viikon päästä maanantaina, ja niiden arvioidaan kestävän vähintään helmikuun loppuun. Terrafame tiedottaa neuvotteluiden lopputuloksesta niiden päätyttyä.

Viime vuonna Terrafame kertoi liikevaihtonsa nousseen heinä–syyskuussa lähes 24 prosenttia edellisvuodesta noin 76,7 miljoonaan euroon. Yhtiön kolmen kuukauden liiketulos oli 15,7 miljoonaa euroa tappiolla, kun vuotta aiemmin tappio oli 23,1 miljoonaa euroa.

Yhtiön mukaan liikevaihto nousi tuolloin kasvaneiden nikkelitoimitusmäärien sekä korkeamman realisoituneen sinkin hinnan ansiosta. Käyttökatetta taas rasittivat uuden akkukemikaalitehtaan käyttökustannukset sekä keskeneräisen tuotannon varaston kasvu.