Kaksi Citymarketia remontoidaan yli 20 miljoonalla eurolla Tampereella – syynä kaupan kasvu ja ilmastonmuutos

Turtolan Citymarketissa on alkanut remontti, joka ulottuu viemäreistä vesikattoon. Lielahden Citymarketissa uusitaan kaupan tilojen lisäksi pysäköintihalli.

Turtolan Citymarketissa on alkanut remontti ja ja Lielahden Citymarketin remontti alkaa kevään aikana.

Turtolan Citymarketin kauppias Marko Vainikainen kertoo, että myymälässä tehdään 13 miljoonaa maksava remontti. Kaikki myymälän kalusteet ja myös kylmäkalusto vaihdetaan uusiin, ja myymälään tulee led-valaistus. Samoin viemärit ja vesikatto uusitaan. Asiakkaalle näkyvin muutos on myymälän yleisilmeessä ja siinä, että osastoja laajennetaan niin, että pakasteita, juomia ja teollisia elintarvikkeita on entistä enemmän myynnissä. Lisäksi valikoima laajenee.

Viimeksi Turtolan Citymarketiin tehtiin iso remontti vuonna 2009. Myymälä on avattu syksyllä vuonna 1980.

Remonttien syynä on liikevaihdon kasvu, uudistustarve ja myös ilmastonmuutos. Kesko ja sen osana Turtolan Citymarket on yksi niistä yrityksistä, jotka ovat hyötyneet koronaepidemiasta ja muun muassa kotoilun lisääntymisestä. K-ryhmän tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2025 mennessä. Vainikainen ei osaa vielä arvioida, paljonko tuleva remontti vähentää myymälän hiilidioksidipäästöjä.

Keskon Länsi-Suomen aluejohtaja Jari Alanen kertoo, että myös Lielahden Citymarketissa alkaa remontti, jossa kaupan tilojen lisäksi uusitaan pysäköintihalli ja sinne tulee uusi liukutaso. Tämän remontin arvioitu hinta on 11 miljoonaa euroa.

Vainikainen ja Alanen molemmat korostavat, että kummankin marketin kauppapaikka on tärkeä. Turtolan Citymarketiin on nyt aiempaa helpompi tulla ratikalla Hervannasta, ja ratikkapysäkki on lähellä. Lielahden Citymarket on vakiintunut kauppapaikka, ja sinne odotetaan tulevan lisää asiakkaita, kun Hiedanrannan aluetta rakennetaan ja sen asukasmäärä kasvaa.

Keskon Länsi-Suomen aluejohtaja Jari Alanen kertoo, että Tampereelle avattiin viime vuonna viisi uutta ruokakauppaa, joista neljä oli K-ryhmän kauppoja.

Sama asiakas ostaa sekä edullisia että hinnakkaita tuotteita

Kauppias Marko Vainikainen toteaa, että maailma muuttuu yhä nopeammin, ja kaupan pitää pysyä siinä muutoksessa mukana. Aluejohtaja Jari Alanen mainitsee yhtenä uutena trendinä hybridikulutuksen. Se tarkoittaa sitä, että asiakas ostaa joissakin tuoteryhmissä edullisimpia tuotteita, muttei kuitenkaan pihtaile kautta linjan, vaan ostaa jossakin toisessa tuoteryhmässä kalliimpia, niin sanottuja premium-tuotteita.

Ruokapuolella kasvussa ovat valmisruoka ja mukaan otettavat annokset, samoin aasialaiset elintarvikkeet.

”Kun nyt ei pääse matkustamaan Aasiaan, niin ihmiset kokkaavat kotona thaimaalaista”, Vainikainen sanoo.

Yksi nouseva trendi on alkoholittoman oluen juominen. Vainikaisen mukaan viime vuoden alussa heillä oli myynnissä 60 erilaista alkoholitonta olutta. Nyt niitä on jo 150.

Kauppiasperhe Vainikaiset

Marko Vainikainen on toiminut kaupan alalla 30 vuotta ja kauppias-yrittäjänä vaimonsa Kati Vainikaisen kanssa pian 15 vuotta. Perheen viidestä lapsesta nuorin käy Ylöjärven lukion yrittäjyyslinjaa. Aikuiset lapset ovat Turtolan Citymarketissa töissä myymäläpäällikkönä ja osasto- ja kuljetusvastaavina. Marko Vainikainen sanoo, että lapset seuraavat tarkasti maailman menoa. Kati Vainikainen kertoo, että perhe asuu kahdessa kodissa. Kaupunkikoti on Ranta-Kaarilassa, ja viikonloppuisin taas mennään toiseen kotiin Ylöjärven Viljakkalaan.

Mikä? K-ryhmä K-ryhmä on Pirkanmaan isoimpia elinkeinoelämän työllistäjiä. Työntekijöitä on lähes 4 000. Kesko toimii päivittäistavarakaupassa, rakentamisen ja talotekniikan kaupassa sekä autokaupassa. K-ryhmän muodostavat Kesko ja K-kauppiasyrittäjät. Kesko on pörssiyhtiö, jonka osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Kesko vastaa muun muassa ketjutoiminnan ohjauksesta ja kauppapaikkaverkostosta. K-kauppiasyrittäjät taas vastaavat oman kauppansa henkilökunnasta, tuotevalikoimasta ja liiketoiminnan tuloksellisuudesta.