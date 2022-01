Nämä yritykset saaneet yli miljoonaa euroa koronatukia Pirkanmaalla, ykköspaikkaa pitää Väinö Paunu oy – ravintolat tuetuin toimiala

Yrityksille maksetaan nyt viidettä kertaa kustannustukia koronan takia, ja seuraavaa hakukierrosta valmistellaan. Toimialoista eniten tukea Pirkanmaalla on saanut ravintola-ala.

Väinö Paunu oy on saanut eniten koronatukea Pirkanmaalla. Autoja seisoi Paunun varikolla Tampereen Nekalassa syyskuussa vuonna 2021.

Valtiokonttori on maksanut kustannustukia koronapandemiasta kärsineille yrityksille heinäkuusta 2020 lähtien.

Pirkanmaalaisista yrityksistä valtion koronatukea on saanut eniten linja-autoyhtiö Väinö Paunu oy, selviää Valtiokonttorin tilastosta. Se on saanut tukea yhteensä 2,3 miljoonaa euroa. Yritys on hakenut tukea kaikilla viidellä tukikierroksella.

Kustannustuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut koronapandemian vuoksi yli 30 prosenttia ja joilla on sen vuoksi vaikeuksia selvitä joustamattomista kustannuksista ja palkkakuluista.

Mikä? Kustannustuki yrityksille Pirkanmaalaisille yrityksille on maksettu tähän mennessä yhteensä 58 miljoonaa euroa kustannustukea koronapandemian takia. Kustannustukea on maksettu yhteensä 2094 pirkanmaalaiselle yritykselle. Yli miljoona euroa tukea ovat tähän mennessä saaneet: Väinö Paunu oy 2,3 miljoonaa euroa

Juvenes oy 1,87 miljoonaa euroa

Lippupiste oy 1,8 miljoonaa euroa

Tevo Lokomo oy 1,759 miljoonaa euroa

Tampereen Särkänniemi oy 1,714 miljoonaa euroa

Framery oy 1,5 miljoonaa euroa

Matkapojat oy 1,495 miljoonaa euroa

Tampereen Messut oy 1,390 miljoonaa euroa

Tampere-talo oy 1,295 miljoonaa euroa

Tamhockey oy 1,083 miljoonaa euroa Lähde: Valtiokonttorin tilastot ja raportit

Pirkanmaan ravintolat saaneet tukea 8 miljoonaa

Eri toimialoista Pirkanmaalla tukea ovat saaneet eniten ravitsemistoiminta 8 miljoonaa euroa, urheilutoiminta sekä huvi- ja virkistyspalvelut 5 miljoonaa euroa, maaliikenne 5 miljoonaa euroa, matkatoimistot ja matkanjärjestäjät 5 miljoonaa euroa sekä kulttuuri- ja viihdetoiminta 3 miljoonaa euroa.

Tukea myönnetään yritysten liikevaihdon laskun ja toteutuneiden kustannusten mukaan, Valtiokonttorin sivuilla todetaan.

Viides hakukierros on käynnissä 18. helmikuuta saakka. Lisäksi työ- ja elinkeinoministeriö on alkanut valmistella tukea, jolla korvataan vuodenvaihteen sulkemisjaksojen menetyksiä.