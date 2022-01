Tamperelainen Gofore ostaa ohjelmistoyritys Devecton 21 miljoonalla eurolla – kauppa tuo asiakkaaksi isoja teollisuus­yrityksiä: ”Tämä on tärkeä askel”

Tamperelaislähtöinen Gofore on ostanut Devecto oy:n koko osakekannan. Devecton asiakkaina on isoja teollisuusyrityksiä, muun muassa Ponsse, Valtra ja ABB. Yhtiö työllistää 130 ihmistä, joista Tampereelle sijoittuu 23 työntekijää.

Tamperelaislähtöinen digitaalisten palveluiden suunnittelu- ja palveluyritys Gofore kasvaa yrityskaupalla. Gofore on ostanut Devecto oy:n koko osakekannan 21 miljoonalla eurolla. Devecto on erikoistunut älykkäiden laitteiden ja koneiden ohjelmisto­kehitykseen ja -testaukseen sekä testaus­järjestelmiin.

Kaupan kerrotaan vahvistavan Goforen asemaa yksityisellä sektorilla ja sen palveluita teollisuuden digitaalisessa muutoksessa. Devecton asiakkaina on isoja teollisuusyrityksiä, muun muassa metsäkoneita valmistava Ponsse, traktoreiden ja maatalouskoneyritysten valmistaja Valtra ja teollisuuskonserni ABB.

”Lukujen valossa Devecto edustaa reilua kymmentä prosenttia Goforesta, mutta sen strateginen merkitys on vielä suurempi. Meidät on perinteisesti nähty julkisen sektorin ja digitaalisen yhteiskunnan rakentajana. Tämä on tärkeä askel sitä kohti, että voimme palvella myös yksityisen sektorin isoja asiakkuuksia älykkään teollisuuden puolella”, toteaa Goforen toimitusjohtaja Mikael Nylund.

Devecto on vauhdilla kasvava yritys, jonka liikevaihdon arvioidaan tilikaudella 2021 olevan noin 10,7 miljoonaa euroa ja käyttökatteen noin 2 miljoonaa euroa. Vuonna 2020 Devecton liikevaihto oli 7,8 miljoonaa euroa ja käyttökate 1,5 miljoonaa euroa. Goforen liikevaihto vuonna 2020 oli Devectoon verrattuna kymmenkertainen eli 78 miljoonaa euroa.

Mikä? Gofore Digitaalisten palveluiden suunnitteluun ja palveluihin erikoistunut yritys, jonka pääkonttori on Tampereella. Perustettu vuonna 2001 Tampereella. Liikevaihto vuonna 2020 oli 78 miljoonaa euroa ja liiketulos 8,8 miljoonaa euroa. Gofore oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki oy:ssä. Työntekijöitä yli 900 Suomessa, Saksassa, Espanjassa ja Virossa.

130 työntekijää

Päätoimipaikkansa Jyväskylän lisäksi Devecto työllistää 130 asiantuntijaa Espoossa, Tampereella, Oulussa ja Kajaanissa. Tampereelle sijoittuu tällä hetkellä 23 työntekijää. Goforelaisia on tämän kaupan jälkeen yli 900.

Devecto tarjoaa älykkäiden laitteiden ja koneiden vaativaa ohjelmisto­suunnittelua, niihin liittyviä palveluja ja työkaluja. Teollisuuden digitalisointi­ratkaisut, liikkuvan kaluston järjestelmäkehitys ja sulautetut järjestelmät ovat sen keskeisintä osaamista.

”Kaikkeen fyysiseen, esimerkiksi traktoreihin, hisseihin ja metsäkoneisiin, yhdistyy nykyään kiihtyvällä tahdilla ohjelmistoja, internetiä ja digitaalista teknologiaa. Ne sulautuvat yhteen. Monissa laitteissa on ohjelmistoja mukana ja ne ovat älykkäämpiä, mikä tekee eletystä ympäristöstä meille ihmisille helpommin lähestyttävän ja arkeen integroidun”, Nylund konkretisoi.

Devecto palvelee asiakkaita tarvemäärittelystä ja palvelumuotoilusta aina kokonaisten järjestelmien ja digitaalisten palvelujen kehittämiseen ja laadunvarmistukseen. Gofore odottaa synergiahyötyjä syntyvän erityisesti palvelujen ristiinmyynnistä. Devecto voi hyödyntää myös Gofore-konsernin yhteisiä palveluja ja kansainvälistä osaamista.

Devecto jatkaa itsenäisenä yhtiönä osana Gofore-konsernia. Devecton toimitusjohtajana aloittaa toinen yhtiön perustajista, Harri Laukkanen. Toinen perustaja ja toimitusjohtajana aiemmin toiminut Pasi Salonen jatkaa yhtiössä integraation läpiviennin tukemisessa.