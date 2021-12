Stockmann on myynyt tavaratalo­kiinteistönsä Tallinnassa ja Riiassa – Helsingin tavaratalon myynti etenee ”suunnitellusti”

Stockmannin toiminta jatkuu Tallinnassa ja Riiassa tutuissa tavarataloissa.

Aamulehti

Stockmann on myynyt tavaratalokiinteistönsä Tallinnassa ja Riiassa Viru Keemia Gruppille. Yhtiö kertoo, että yrityssaneerausohjelman mukainen myynti on toteutunut tänään keskiviikkona.

Tavaratalokiinteistöjen kauppahinta on yhteensä noin 87 miljoona euroa. Stockmann ilmoittaa käyttävänsä myyntitulot täysimääräisesti vakuudellisten saneerausvelkojen lyhentämiseen.

Stockmannin toiminta jatkuu Tallinnassa ja Riiassa samoissa tavarataloissa uuden omistajan kanssa tehdyillä pitkillä takaisinvuokraussopimuksilla.

Stockmannin Helsingin keskustassa sijaitsevan tavaratalokiinteistön myyntiprosessi etenee yhtiön mukaan ”suunnitellusti”.

Uusi ”vakaa ja luotettava omistaja”

”Olemme tyytyväisiä, että kiinteistöille löytyi vakaa ja luotettava baltialainen omistaja, joka haluaa kehittää kiinteistöjä sekä tavaratalojamme yhteistyössä kanssamme. Tavaratalomme jatkavat toimintaansa normaalisti. Stockmann on arvostettu yhtiö ja meillä on vahva asema asiakkaidemme keskuudessa molemmissa maissa. Tallinnan ja Riian tavarataloilla on erinomaiset sijainnit kaupunkien ydinkeskustoissa, mikä edesauttoi kiinteistöjen myyntiä”, Stockmannin toimitusjohtaja Jari Latvanen kommentoi tiedotteessa.

Stockmann rakennutti tavaratalokiinteistön Tallinnaan vuonna vuonna 1996. Se laajennettiin kaksikerroksisesta viisikerroksiseksi vuonna 2000. Riian tavaratalokiinteistö on rakennettu vuonna 2003.