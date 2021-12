Main ContentPlaceholder

Kryptovaluutta Bitcoinin kehittäjän henkilöllisyys on yksi modernin ajan suurimmista mysteereistä – Kun asiaa tutkii, esiin nousee kaksi nimeä

Kuka tai mikä on Satoshi Nakamoto – hän tai se, joka loi Bitcoinin? Maailman suurimman virtuaalivaluutan kehittäjä olisi tällä hetkellä upporikas, mutta 2010-luvun alkupuolella hän katosi ja jätti jälkeensä miljoonan bitcoinin potin. Aiheesta on tehty elokuvia sekä dokumentteja, toimittajat ovat tutkineet ja koputelleet ovilla. Mysteeri ei kuitenkaan ole ratkennut. Bitcoin-yhteisössä on sanonta: ”Yhdessä me olemme Satoshi.”

Bitcoinin kehittäjä on Satoshi Nakamoto. Mikään ei kuitenkaan viittaa siihen, että Bitcoin olisi luotu Japanissa. Nakamoto kirjoitti bitcointalk-foorumilla yliopistotason englantia, tosin epäjohdonmukaista sellaista.

Aamulehti Miljoona bitcoinia lepää tälläkin hetkellä ympäri bittiavaruutta siroteltuna tuhansiin virtuaalisiin lompakoihin. Näiden bitcoinien arvo on nykyisin jo noin 62 miljardia dollaria. Omaisuus kuuluu Satoshi Nakamotolle, joka kehitti Bitcoin-järjestelmän ja louhi itse ensimmäiset miljoona bitcoinia. Nimi on pseudonyymi, jonka taustalla on henkilö tai joidenkin epäilyjen mukaan taho tai ryhmä.