Tamperelainen Go Go teki historiansa suurimman investoinnin keskellä pandemiaa – Samaan aikaan moni toimija kamppailee: ”On ollut yli miljoonan tappioita, eikä niistä kauheasti puhuta”

Pandemia ei ole pysäyttänyt liikunta- ja terveysalan investointeja Tampereella. Taru Vähätalon johtama Go Go rakennutti uuden liikuntakeskuksen Hervantaan. Vähätalo on raskaalta tuntuvan ajan keskelläkin toiveikas. Yksityisiä kunto- ja terveysliikuntakeskuksia edustava Riitta Hämäläinen-Bister on yritysten taloudellisen tilanteen lisäksi huolissaan yrittäjien jaksamisesta.

Taru Vähätalon johtama Go Go rakennutti Hervantaan 2 400 neliön uudisrakennuksen. Kokonaisneliömäärä pitää sisällään kaiken pommisuojista varastoihin. Uusi liikuntakeskus sijaitsee omalla tontilla. Vähätalo asetteli avajaispäivän aamuna ulkotulta paikalleen uuden toimipisteen edustalla.

Aamulehti Vielä kaupantekohetkellä tontti oli pelkkä kostea rämeikkö. Nyt, vuoden rakennusurakka ja useita pois kuljetettuja kuorma-auton lavallisia suoturvetta myöhemmin, paikalla seisoo uusi liikuntakeskus. Tamperelainen Go Go on tehnyt historiansa suurimman investoinnin ja rakennuttanut Tampereen Hervantaan 2 400 neliön liikuntakeskuksen.