Teollisuuden uusien tilausten kasvu jatkui lokakuussa, mutta hidastui aiemmista kuukausista

Teollisuuden uudet tilaukset kasvoivat lokakuussa 16 prosenttia viime vuoden vertailukaudesta, ilmenee Tilastokeskuksen perjantaina julkistamista tiedoista.

Teollisuuden tilaukset ovat kasvaneet jo yhdeksän kuukautta peräjälkeen.

Teollisuusyritykset saivat lokakuussa kaikilla päätoimialoilla enemmän uusia tilauksia kuin vuotta aiemmin. Paperiteollisuudessa tilausten arvo kohosi 24 prosenttia ja kemianteollisuudessa 23 prosenttia.

Metalliteollisuudessa uusien tilausten kasvu hidastui 12 prosenttiin. Aiempina kuukausina juuri metalliteollisuus on kasvattanut tilauksiaan erityisen vahvasti. Vielä syyskuussa metalliteollisuuden tilaukset kasvoivat lähes 50 prosenttia vertailukauteen nähden.

Pellervon taloustutkimuksen (PTT) ennustepäällikkö Janne Huovari arvioi Twitterissä, että uusien tilausten perusteella teollisuuden kasvu olisi hiipumassa. Huovarin mukaan tilaukset ovat silti edelleen varsin hyvällä tasolla.

Tilastokeskuksen mukaan tilaukset voivat heilahdella voimakkaasti kuukaudesta toiseen. Arvoltaan suuriakaan tilauksia ei jaeta pidemmälle ajanjaksolle, vaan ne kohdistetaan tilastoitavalle kuukaudelle sellaisenaan.

Joka tapauksessa teollisuusyritykset ovat kuluvana vuonna keränneet selvästi enemmän tilauksia kuin viime vuonna. Tammi-lokakuussa teollisuuden uudet tilaukset kasvoivat lähes kolmanneksen edellisvuodesta.

Teollisuuden tuotanto jatkui vakaana

Teollisuuden tuotanto pysyi lokakuussa käytännössä edelliskuukauden tasolla. Kausivaihtelusta tasoitettu teollisuustuotanto kasvoi 0,2 prosenttia syyskuun tasolta.

Teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto kohosi lokakuussa runsaat viisi prosenttia vuoden takaisesta.

PTT:n Huovarin mukaan teollisuustuotannon kasvu on ollut tänä vuonna varsin hyvää verrattuna verrokkimaihin.

”Saksan ja Ranskan teollisuustuotanto on alemmalla tasolla kuin vuoden alussa, ja kesän jälkeen myös Ruotsin tuotanto on hieman laskenut. Suomessa kasvutrendi on sen sijaan jatkunut koko ajan”, Huovari kirjoittaa.

Teollisuuden toimialoista eniten tuotanto kasvoi lokakuussa kaivostoiminnassa ja louhinnassa, missä kasvua kirjattiin runsaat 11 prosenttia edelliseen kuukauteen verrattuna. Kemianteollisuudessa kehitys oli lokakuussa vaisumpaa, sillä tuotanto supistui noin kolme prosenttia.