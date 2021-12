Seuraajan etsintä alkaa välittömästi.

Nesteen toimitusjohtaja Peter Vanacker eroaa tehtävästään, Neste kertoo tiedotteessaan.

Vanacker jättää toimitusjohtajan tehtävänsä Nesteellä viimeistään kesäkuussa 2022. Vanackerin seuraajan etsintä alkaa välittömästi, Neste kertoo.

Vanacker kiittää tiedotteessa Nestettä ja sen hallitusta kolmesta vuodesta, jona hän toiminut tehtävässä.

”Yhteinen matkamme on ollut poikkeuksellinen. Neste on vahva yritys, jolla on upea kulttuuri, ja tiedän, että Nesteen sitoutunut henkilöstö vie strategian toteuttamista määrätietoisesti eteenpäin”, Peter Vanacker sanoo.

”Kiitän lämpimästi Peteriä hänen suuresta työstään Nesteen transformaation vauhdittamisessa globaaliksi uusiutuvien ja kiertotalousratkaisujen yritykseksi, jolla on kunnianhimoiset ilmastotavoitteet. Näiden kolmen vuoden aikana Neste on uudistanut ja toteuttanut kasvustrategiaansa, tullut globaaliksi yhtiöksi ja laajentunut uusille markkina-alueille. Samalla yhtiön taloudellinen tulos on ollut vakaa ja Neste on saavuttanut pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteensa sekä tuottanut lisäarvoa sekä osakkeenomistajille että muille sidosryhmille”, sanoo Nesteen hallituksen puheenjohtaja Matti Kähkönen tiedotteessa.